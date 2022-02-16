Вице-мэр Екатеринбурга: пробки в Академическом в головах горожан

Улица Серафимы Дерябиной будет перекрыта до середины мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замглавы Екатеринбурга по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов, комментируя пробки на выезде из Академического района, сказал, что они «в головах» горожан, и что это «ситуативная история». Вопрос к вице-мэру прозвучал в контексте частичного перекрытия улицы Серафимы Дерябиной из-за строительства трамвайной линии в Академический.

«Пробки, они в головах, это ситуативная история. Почему решили строить трамвайную линию в Академический. Потому, что понимаем, что район растет и дальше будет только хуже. [Если не строить, то потом] только пешком [придется] выходить из Академического», — цитирует Бубнова корреспондент URA.RU.

Как писало URA.RU, четную часть ул. Серафимы Дерябиной на участке от ул. Волгоградской до ул. Бардина перекрыли днем 12 февраля — на три месяца, до 15 мая. На выезде из района тут же появились большие пробки. Но с началом рабочей недели проблема исчезла. Это связывают с тем, что значительная часть горожан работает удаленно, а школьники обучаются в формате дистанта.