16 февраля 2022

Вице-мэр Екатеринбурга: пробки в Академическом в головах горожан

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы на улице Серафимы Дерябиной. Екатеринбург, улица серафимы дерябиной
Улица Серафимы Дерябиной будет перекрыта до середины мая Фото:

Замглавы Екатеринбурга по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов, комментируя пробки на выезде из Академического района, сказал, что они «в головах» горожан, и что это «ситуативная история». Вопрос к вице-мэру прозвучал в контексте частичного перекрытия улицы Серафимы Дерябиной из-за строительства трамвайной линии в Академический.

«Пробки, они в головах, это ситуативная история. Почему решили строить трамвайную линию в Академический. Потому, что понимаем, что район растет и дальше будет только хуже. [Если не строить, то потом] только пешком [придется] выходить из Академического», — цитирует Бубнова корреспондент URA.RU.

Как писало URA.RU, четную часть ул. Серафимы Дерябиной на участке от ул. Волгоградской до ул. Бардина перекрыли днем 12 февраля — на три месяца, до 15 мая. На выезде из района тут же появились большие пробки. Но с началом рабочей недели проблема исчезла. Это связывают с тем, что значительная часть горожан работает удаленно, а школьники обучаются в формате дистанта.

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Замглавы Екатеринбурга по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов, комментируя пробки на выезде из Академического района, сказал, что они «в головах» горожан, и что это «ситуативная история». Вопрос к вице-мэру прозвучал в контексте частичного перекрытия улицы Серафимы Дерябиной из-за строительства трамвайной линии в Академический. «Пробки, они в головах, это ситуативная история. Почему решили строить трамвайную линию в Академический. Потому, что понимаем, что район растет и дальше будет только хуже. [Если не строить, то потом] только пешком [придется] выходить из Академического», — цитирует Бубнова корреспондент URA.RU. Как писало URA.RU, четную часть ул. Серафимы Дерябиной на участке от ул. Волгоградской до ул. Бардина перекрыли днем 12 февраля — на три месяца, до 15 мая. На выезде из района тут же появились большие пробки. Но с началом рабочей недели проблема исчезла. Это связывают с тем, что значительная часть горожан работает удаленно, а школьники обучаются в формате дистанта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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