Источник: префект Екатеринбурга избавляется от людей вице-мэра

Элена Беруашвили несколько лет была замом Дмитрия Ноженко в Ленинском районе, информацию об их конфликте вице-мэр не подтверждает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый глава Ленинского района Екатеринбурга Элена Беруашвили запустила перестановки в своем окружении, ее команду начали покидать люди, связанные с бывшим главой района, вице-мэром по экономике Дмитрием Ноженко, у которого Беруашвили раньше была в подчинении. По данным URA.RU, заместитель Беруашвили по потребрынку, соратник Ноженко Сергей Васильев уже приступил к работе в статусе замначальника комитета мэрии по товарному рынку (подчиняется Ноженко). На сайте мэрии эта информация еще не отражена.

«Это серьезное аппаратное понижение — с замглавы центрального района до замначальника комитета. Беруашвили долго вытесняла Васильева, а Дмитрий Юрьевич устроил его к себе. То же самое сейчас происходит и с другими замами Беруашвили, близкими к Ноженко (но для них мест у него пока нет). Беруашвили формирует собственную команду», — описал источник, близкий к районной администрации. Беруашвили стала главой района 21 декабря 2021-го. С апреля, когда Ноженко перешел на пост вице-мэра, она работала в статусе и. о.

По словам источника, некоторые противоречия между топ-чиновниками якобы возникли еще во время выборов в Госдуму и заксобрание в 2021 году. По слухам, на одном из совещаний Беруашвили якобы сказала Ноженко (он тогда возглавлял Ленинское отделение «Единой России» и входил в областной избирательный штаб) при всех что-то в духе: «Мой руководитель — [глава города Алексей] Орлов». В то же время в январе Ноженко — как считается, без проблем — уступил Беруашвили кресло секретаря Ленинской ячейки ЕР.

Ноженко удивился вопросу корреспондента о конфликте. «Боже упаси! У нас с Эленой Заурьевной прекрасные отношения, мы спокойно советуемся друг с другом по разным вопросам».

Также он дал понять, что в переходе Васильева в комитет по товарному рынку нет аппаратной интриги. «После смены руководителя комитета освободилось место заместителя, и я позвал Сергея Олеговича к себе. Он грамотный специалист, который поможет усилить направление. С главой [города] это решение согласовано. Так что все в порядке», — заверил Ноженко. В пресс-службе администрации Ленинского района на вопрос URA.RU отреагировали аналогично.

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