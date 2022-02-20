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Челябинец облил кислотой замдиректора хлебокомбината

© Служба новостей «URA.RU»
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Велосипедисты. Москва, скорая помощь, скорая
Пострадавшую с 40% ожогов тела спасли врачи Фото:

Житель Челябинска за 30 тысяч рублей вылил банку серной кислоты на 59-летнюю замдиректора хлебокомбината в городе Пушкино. Преступник пытался отсидеться на малой родине, но был задержан вместе с сообщником, сообщили в следственном управлении СКР по Московской области.

«Вечером 3 августа 2020 года обвиняемые проследили за женщиной. На парковке гипермаркета один из них вылил серную кислоту ей на лицо и тело, причинив ей ожоги разной степени тяжести. Затем он сел в машину сообщника, и они скрылись с места преступления», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Предложил облить потерпевшую кислотой 34-летний уроженец Челябинска Павел Ступников, пишет «МК» Изначально сообщник предлагал избить и искалечить потерпевшую, но челябинец предложил использовать химию. Как рассказала изданию потерпевшая, лицо ей частично спасла медицинская маска — но 40% ожогов тела заставили ее уйти с работы. Теперь ей требуется операция, денег на которую у женщины нет. Кто был заказчиком преступления, она так и не узнала.

Преступников нашли благодаря машине, которую они оформили в каршеринге. Сначала полицейские задержали москвича, который тут же сдал уехавшего в Челябинск Ступина. Мужчину приговорили к восьми годам в колонии строгого режима. Из обещанных ему 30 тысяч рублей тот получил лишь половину. Участь челябинца отяготило еще одно преступление: за год до произошедшего он с другим соучастником избил и ограбил бизнесмена, похитив у него личные вещи на 182 тысячи рублей.

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Житель Челябинска за 30 тысяч рублей вылил банку серной кислоты на 59-летнюю замдиректора хлебокомбината в городе Пушкино. Преступник пытался отсидеться на малой родине, но был задержан вместе с сообщником, сообщили в следственном управлении СКР по Московской области. «Вечером 3 августа 2020 года обвиняемые проследили за женщиной. На парковке гипермаркета один из них вылил серную кислоту ей на лицо и тело, причинив ей ожоги разной степени тяжести. Затем он сел в машину сообщника, и они скрылись с места преступления», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Предложил облить потерпевшую кислотой 34-летний уроженец Челябинска Павел Ступников, пишет «МК» Изначально сообщник предлагал избить и искалечить потерпевшую, но челябинец предложил использовать химию. Как рассказала изданию потерпевшая, лицо ей частично спасла медицинская маска — но 40% ожогов тела заставили ее уйти с работы. Теперь ей требуется операция, денег на которую у женщины нет. Кто был заказчиком преступления, она так и не узнала. Преступников нашли благодаря машине, которую они оформили в каршеринге. Сначала полицейские задержали москвича, который тут же сдал уехавшего в Челябинск Ступина. Мужчину приговорили к восьми годам в колонии строгого режима. Из обещанных ему 30 тысяч рублей тот получил лишь половину. Участь челябинца отяготило еще одно преступление: за год до произошедшего он с другим соучастником избил и ограбил бизнесмена, похитив у него личные вещи на 182 тысячи рублей.
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