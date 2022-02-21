Губернатор ХМАО поручила продлить ковидные ограничения

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила продлить ковидные ограничения Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила подготовить предложения по продлению ковидных ограничений до 31 марта. Об этом глава региона заявила во время заседания оперативного штаба Югры.

«Ситуация с заболеванием коронавирусом остается сложной. Количество болеющих остается на высоком уровне. Прошу соответствующих должностных лиц подготовить предложения по продлению до 31 марта приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых центров», — сказала Комарова.

Глава региона добавила, что необходимо продлить ограничения на услуги по курению кальяна, предоставление государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния. А также на посещение торговых центров детьми, не достигшими возраста 14 лет.