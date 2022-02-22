Гимнастки из РФ отказались от турнира, который пройдет в Киеве

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Переименование спорткомплекса Молодежный Курган, художественная гимнастика
Российские гимнастки не поедут в Киев из-за сложившейся политической ситуации Фото:

Сборная России по художественной гимнастике не поедет на этап серии Гран-при, который пройдет в Киеве. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«Команда не поедет в Киев на этап Гран-при в связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной», — заявила Винер-Усманова в беседе с ТАСС. Этап Гран-при в Киеве должен пройти 14—15 марта.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. После этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал собрать срочное заседание «нормандской четверки» и заявил, что Украина может полностью разорвать дипломатические отношения с Россией.

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Сборная России по художественной гимнастике не поедет на этап серии Гран-при, который пройдет в Киеве. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. «Команда не поедет в Киев на этап Гран-при в связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной», — заявила Винер-Усманова в беседе с ТАСС. Этап Гран-при в Киеве должен пройти 14—15 марта. Ранее президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. После этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал собрать срочное заседание «нормандской четверки» и заявил, что Украина может полностью разорвать дипломатические отношения с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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