Гимнастки из РФ отказались от турнира, который пройдет в Киеве

Российские гимнастки не поедут в Киев из-за сложившейся политической ситуации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сборная России по художественной гимнастике не поедет на этап серии Гран-при, который пройдет в Киеве. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«Команда не поедет в Киев на этап Гран-при в связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной», — заявила Винер-Усманова в беседе с ТАСС. Этап Гран-при в Киеве должен пройти 14—15 марта.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. После этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал собрать срочное заседание «нормандской четверки» и заявил, что Украина может полностью разорвать дипломатические отношения с Россией.