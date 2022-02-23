Власти опровергли дату прибытия беженцев в Пермь

24 февраля 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

Состав с беженцами с Донбасса еще формируется (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Украины Власти Пермского края не ожидают прибытия беженцев из ДНР и ЛНР 25 февраля, о чем ранее сообщила депутат Госдумы Ирина Ивенских. Состав с переселенцами только формируется, сообщили в региональном правительстве. «Поезд с вынужденными переселенцами пока не отравлялся из Ростова-на-Дону в Пермь. Среднее время движение в пути составляет около 2 суток. Таким образом, с момента отправки переселенцев пойдет отсчет времени их прибытия в столицу Прикамья», — говорится в сообщении пресс-службы правительства края. Ранее на своей странице в Facebook депутат Госдумы Ирина Ивенских написала, что прибытие беженцев планируется 25 февраля. Власти Прикамья заявляли, что готовятся разместить 500 переселенцев. Пункты временного пребывания для них организованы в Перми, Пермском районе, Березниках и Барде. Министерство социального развития открыло специальный счет для благотворительных пожертвований. Помочь беженцам также можно вещами, продуктами и игрушками. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти Пермского края не ожидают прибытия беженцев из ДНР и ЛНР 25 февраля, о чем ранее сообщила депутат Госдумы Ирина Ивенских. Состав с переселенцами только формируется, сообщили в региональном правительстве. «Поезд с вынужденными переселенцами пока не отравлялся из Ростова-на-Дону в Пермь. Среднее время движение в пути составляет около 2 суток. Таким образом, с момента отправки переселенцев пойдет отсчет времени их прибытия в столицу Прикамья», — говорится в сообщении пресс-службы правительства края. Ранее на своей странице в Facebook депутат Госдумы Ирина Ивенских написала, что прибытие беженцев планируется 25 февраля. Власти Прикамья заявляли, что готовятся разместить 500 переселенцев. Пункты временного пребывания для них организованы в Перми, Пермском районе, Березниках и Барде. Министерство социального развития открыло специальный счет для благотворительных пожертвований. Помочь беженцам также можно вещами, продуктами и игрушками.