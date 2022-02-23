Власти опровергли дату прибытия беженцев в Пермь

Власти Пермского края не ожидают прибытия беженцев из ДНР и ЛНР 25 февраля, о чем ранее сообщила депутат Госдумы Ирина Ивенских. Состав с переселенцами только формируется, сообщили в региональном правительстве.
«Поезд с вынужденными переселенцами пока не отравлялся из Ростова-на-Дону в Пермь. Среднее время движение в пути составляет около 2 суток. Таким образом, с момента отправки переселенцев пойдет отсчет времени их прибытия в столицу Прикамья», — говорится в сообщении пресс-службы правительства края.
Ранее на своей странице в Facebook депутат Госдумы Ирина Ивенских написала, что прибытие беженцев планируется 25 февраля. Власти Прикамья заявляли, что готовятся разместить 500 переселенцев. Пункты временного пребывания для них организованы в Перми, Пермском районе, Березниках и Барде. Министерство социального развития открыло специальный счет для благотворительных пожертвований. Помочь беженцам также можно вещами, продуктами и игрушками.
Власти Пермского края не ожидают прибытия беженцев из ДНР и ЛНР 25 февраля, о чем ранее сообщила депутат Госдумы Ирина Ивенских. Состав с переселенцами только формируется, сообщили в региональном правительстве. «Поезд с вынужденными переселенцами пока не отравлялся из Ростова-на-Дону в Пермь. Среднее время движение в пути составляет около 2 суток. Таким образом, с момента отправки переселенцев пойдет отсчет времени их прибытия в столицу Прикамья», — говорится в сообщении пресс-службы правительства края. Ранее на своей странице в Facebook депутат Госдумы Ирина Ивенских написала, что прибытие беженцев планируется 25 февраля. Власти Прикамья заявляли, что готовятся разместить 500 переселенцев. Пункты временного пребывания для них организованы в Перми, Пермском районе, Березниках и Барде. Министерство социального развития открыло специальный счет для благотворительных пожертвований. Помочь беженцам также можно вещами, продуктами и игрушками.