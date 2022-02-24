ТАСС: Украина заявила об участии Белоруссии в военной операции

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Для атак используется тяжелая техника, заявили на Украине Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Белоруссия провела военную операцию и «атаковала» украинскую границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственную пограничную службу.

«Около 05:00 (06:00 мск) государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью», — цитирует ТАСС заявление погранслужбы.

Отмечается, что используется артиллерия, тяжелая техника и стрелковое оружие. Информация о ранениях среди пограничников уточняется. Атаки были в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Также были со стороны Крыма, заявили в погранслужбе. Замечены диверсионно-разведывательные группы.

Президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине. Оккупации территории не планируется, сказал он. В Минобороны РФ сказали, что Россия не наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Выводятся из строя объекты ПВО, а также другая военная инфраструктура. Для гражданского населения нет угрозы, отметили в ведомстве.

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Белоруссия провела военную операцию и «атаковала» украинскую границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственную пограничную службу. «Около 05:00 (06:00 мск) государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью», — цитирует ТАСС заявление погранслужбы. Отмечается, что используется артиллерия, тяжелая техника и стрелковое оружие. Информация о ранениях среди пограничников уточняется. Атаки были в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Также были со стороны Крыма, заявили в погранслужбе. Замечены диверсионно-разведывательные группы. Президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине. Оккупации территории не планируется, сказал он. В Минобороны РФ сказали, что Россия не наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Выводятся из строя объекты ПВО, а также другая военная инфраструктура. Для гражданского населения нет угрозы, отметили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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