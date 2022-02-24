ТАСС: Украина заявила об участии Белоруссии в военной операции

24 февраля 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Для атак используется тяжелая техника, заявили на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Белоруссия провела военную операцию и «атаковала» украинскую границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственную пограничную службу. «Около 05:00 (06:00 мск) государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью», — цитирует ТАСС заявление погранслужбы. Отмечается, что используется артиллерия, тяжелая техника и стрелковое оружие. Информация о ранениях среди пограничников уточняется. Атаки были в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Также были со стороны Крыма, заявили в погранслужбе. Замечены диверсионно-разведывательные группы. Президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине. Оккупации территории не планируется, сказал он. В Минобороны РФ сказали, что Россия не наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Выводятся из строя объекты ПВО, а также другая военная инфраструктура. Для гражданского населения нет угрозы, отметили в ведомстве. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Белоруссия провела военную операцию и «атаковала» украинскую границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственную пограничную службу. «Около 05:00 (06:00 мск) государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью», — цитирует ТАСС заявление погранслужбы. Отмечается, что используется артиллерия, тяжелая техника и стрелковое оружие. Информация о ранениях среди пограничников уточняется. Атаки были в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Также были со стороны Крыма, заявили в погранслужбе. Замечены диверсионно-разведывательные группы. Президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине. Оккупации территории не планируется, сказал он. В Минобороны РФ сказали, что Россия не наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Выводятся из строя объекты ПВО, а также другая военная инфраструктура. Для гражданского населения нет угрозы, отметили в ведомстве.