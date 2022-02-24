Евгений Куйвашев выступит перед заксобранием в апреле—мае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выступит с ежегодным отчетом перед депутатами заксобрания во второй половине весны. Ожидается, что доклад будет зачитан на плановом заседании 24 мая, сообщил URA.RU источник в заксо, информацию частично подтвердила председатель Людмила Бабушкина. Ранее СМИ утверждали, что отчет запланирован на март.

«Выступление губернатора пока планируется на 24 мая. А на ближайшем заседании [1 марта] депутаты утвердят свои вопросы: 14 штук, по числу комитетов и фракций. Все вопросы отправят губернатору, он включит их в свой отчет», — поделился собеседник агентства. Источник в областной власти добавил, что точная дата не утверждена и рассматриваются еще два варианта — 19 апреля и 7 июня.

Бабушкина в разговоре с URA.RU заметила, что депутаты традиционно заслушивают губернаторский доклад о работе правительства поздней весной. «В этот раз отчет будет в апреле или в мае — в зависимости от нашего графика и графика губернатора. Сейчас каждая фракция и каждый комитет готовят по одному вопросу [Куйвашеву]. Мы их утверждаем своим постановлением и направляем губернатору для подготовки отчета», — пояснила спикер парламента.

В прошлом году Куйвашев выступал с отчетом 16 июня. Ради этого заксобранию пришлось нарушить давнюю традицию: заседание состоялось не во вторник, 15 июня, а в среду. Тогда губернатор доложил депутатам о росте числа безработных, работе правоохранителей, объемах производства и другом.

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