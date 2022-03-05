В «Пятерочке» и «Перекрестке» ограничивают продажу продуктов

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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, овощи, фрукты, супермаркет, пятерочка, апельсины, магазин, продукты питания
Некоторые продукты будут продаваться ограниченно Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Компания X5 Group, куда входят такие продуктовые сети как «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток», ограничивает продажу продуктов и товаров в одни руки. Об этом сообщили в пресс-службе ритейлера.

«Магазины X5 Group ограничивают большие объемы закупки гражданами некоторых товаров. Накануне в некоторых магазинах „Ашан“ в Москве ограничили продажу продуктов с долгим сроком хранения», — пишет РИА «Новости».

В пресс-службе отметили, что X5 ведет поиск решения для обеспечения непрерывных поставок товаров с повышенным спросом в магазины торговых сетей, добавляет RT. Рост спроса пришелся на товары бакалейной группы: сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло. Запасы этих продуктов есть, но сотрудники не успевают фасовать и подготавливать продукцию для отправки, пишет Life.

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Компания X5 Group, куда входят такие продуктовые сети как «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток», ограничивает продажу продуктов и товаров в одни руки. Об этом сообщили в пресс-службе ритейлера. «Магазины X5 Group ограничивают большие объемы закупки гражданами некоторых товаров. Накануне в некоторых магазинах „Ашан“ в Москве ограничили продажу продуктов с долгим сроком хранения», — пишет РИА «Новости». В пресс-службе отметили, что X5 ведет поиск решения для обеспечения непрерывных поставок товаров с повышенным спросом в магазины торговых сетей, добавляет RT. Рост спроса пришелся на товары бакалейной группы: сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло. Запасы этих продуктов есть, но сотрудники не успевают фасовать и подготавливать продукцию для отправки, пишет Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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