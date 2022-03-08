Свердловской школьнице выплатят 60 тысяч за обмороженные руки

Школьница обморозила руки на занятии по лыжам Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Свердловский областной суд обязал Некрасовскую среднюю школу № 13 в Белоярском выплатить 60 тысяч рублей школьнице, обморозившей на уроке физкультуры руки. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда на официальном сайте.

«С МБОУ „Некрасовская основная общеобразовательная школа № 13“ взыскана в пользу законного представителя, действующего в интересах несовершеннолетней, компенсация морального вреда в размере 60 тысяч рублей. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции о наличии оснований для удовлетворения иска в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы.

В феврале 2021 года ученица 6 класса Аня (имя изменено — прим. ред.) получила обморожение обеих кистей рук I степени. Расследование пришло к выводу, что учитель нарушил Инструкции по охране труда при проведении занятий по лыжам, допустив ее к уроку без варежек.

Ранее URA.RU писало, что первоклассник екатеринбургской школы № 98, забыл варежки на урок физкультуры на улице. Педагог проигнорировал жалобу мальчика, в итоге школьник получил обморожение кистей обеих рук. Произошедшим заинтересовалась прокуратура. Силовики намерены проверить «соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних во время образовательного процесса».

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