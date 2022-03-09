Блогеры вынуждены ориентироваться на новые реалии работы социальных сетей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловские блогеры столкнулись с проблемой продвижения своих услуг. Речь идет о том, что пользователи иностранных соцсетей лишились таргетированной рекламы компании Meta Inc (в нее входят Facebook, Instagram и Twitter) и площадки TikTok, которую также заблокировали. Об этом блогеры рассказали URA.RU.

«Я делаю сейчас акцент на живые встречи, партнерские мероприятия, коллаборации с другими блогерами, эфиры. Эти четыре шага нам позволят сейчас продержаться. Мы увидели, что спрос есть. Также мы смотрим в сторону благотворительных проектов. Будем работать в этом месяце без прибыли — я от нее отказалась», — рассказала URA.RU телеведущая Ксения Телешова.

Персональный стилист и эксперт в определении стиля по дате рождения Юля Чуприянова подтверждает, что блогеры вынуждены ориентироваться на новые реалии в продвижении своих услуг. «Нужно уметь в кризисных ситуациях искать возможности, а не сидеть и ныть, не поддаваться тревоге. Все равно нужно как-то приспосабливаться к текущим условиям», — рассказала девушка. Стилист уверена, что сейчас необходимо доносить до людей ценность продукта блогера и то, как этот товар или услуга поможет в нынешний кризисный период.

Ранее Роскомнадзор начал блокировку иностранных соцсетей. В их число попали Facebook, Twitter, TikTok, также замедлена работа Instagram. Связано это с тем, что на данных площадках были зафиксированы случаи дискриминации российских СМИ и размещена недостоверная информация о проведении специальной операции на Украине.

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