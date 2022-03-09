Сенатор Россель призвал олигархов решать проблемы РФ

10 марта 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Эдуард Россель посчитал, что олигархи способны решить проблемы Свердловской области и других регионов РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Каждый из российских олигархов должен взять на себя ответственность за решение проблем страны, чтобы обеспечить развитие РФ. С соответствующим предложением выступил сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. «У нас тысяча олигархов. Если каждому поручить решить по одной проблеме, то в год мы сможем справиться с тысячей проблем», — рассказал Россель порталу Е1. Он подчеркнул, что развитие внутреннего продукта позволит справиться с проблемой рабочих мест в регионах. При этом Россель посчитал, что игнорирование роли олигархов в решении проблем России приведет к «колоссальным проблемам». В частности, предложение сенатора касается и Свердловской области. Ранее для бизнеса Свердловской области вводились санкции, которые касались, в частности, работы авиаперевозчиков и общепита. Однако предприниматели заявляли, что способны продолжать нормальную работу еще не один месяц. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Каждый из российских олигархов должен взять на себя ответственность за решение проблем страны, чтобы обеспечить развитие РФ. С соответствующим предложением выступил сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. «У нас тысяча олигархов. Если каждому поручить решить по одной проблеме, то в год мы сможем справиться с тысячей проблем», — рассказал Россель порталу Е1. Он подчеркнул, что развитие внутреннего продукта позволит справиться с проблемой рабочих мест в регионах. При этом Россель посчитал, что игнорирование роли олигархов в решении проблем России приведет к «колоссальным проблемам». В частности, предложение сенатора касается и Свердловской области. Ранее для бизнеса Свердловской области вводились санкции, которые касались, в частности, работы авиаперевозчиков и общепита. Однако предприниматели заявляли, что способны продолжать нормальную работу еще не один месяц.