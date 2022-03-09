09 марта 2022

Сенатор Россель призвал олигархов решать проблемы РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Эдуарда Росселя в город Нижний Тагил. Свердловская область, россель эдуард, портрет
Эдуард Россель посчитал, что олигархи способны решить проблемы Свердловской области и других регионов РФ Фото:

Каждый из российских олигархов должен взять на себя ответственность за решение проблем страны, чтобы обеспечить развитие РФ. С соответствующим предложением выступил сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

«У нас тысяча олигархов. Если каждому поручить решить по одной проблеме, то в год мы сможем справиться с тысячей проблем», — рассказал Россель порталу Е1. Он подчеркнул, что развитие внутреннего продукта позволит справиться с проблемой рабочих мест в регионах.

При этом Россель посчитал, что игнорирование роли олигархов в решении проблем России приведет к «колоссальным проблемам». В частности, предложение сенатора касается и Свердловской области.

Ранее для бизнеса Свердловской области вводились санкции, которые касались, в частности, работы авиаперевозчиков и общепита. Однако предприниматели заявляли, что способны продолжать нормальную работу еще не один месяц.

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Каждый из российских олигархов должен взять на себя ответственность за решение проблем страны, чтобы обеспечить развитие РФ. С соответствующим предложением выступил сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. «У нас тысяча олигархов. Если каждому поручить решить по одной проблеме, то в год мы сможем справиться с тысячей проблем», — рассказал Россель порталу Е1. Он подчеркнул, что развитие внутреннего продукта позволит справиться с проблемой рабочих мест в регионах. При этом Россель посчитал, что игнорирование роли олигархов в решении проблем России приведет к «колоссальным проблемам». В частности, предложение сенатора касается и Свердловской области. Ранее для бизнеса Свердловской области вводились санкции, которые касались, в частности, работы авиаперевозчиков и общепита. Однако предприниматели заявляли, что способны продолжать нормальную работу еще не один месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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