Челябинский депутат Госдумы сменил площадку для общения с людьми

Депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин сменил соцсеть для общения с пользователями. Он перешел с Facebook на Telegram. Свое решение депутат объяснил ограничением доступа к Facebook.
«Дорогие друзья! В связи с невозможностью продолжения общения в Facebook, открываю канал для общения здесь. Добро пожаловать!», — говорится в первом сообщении Вяткина в Telegram канале.
Следующим сообщением депутат признает решение Владимира Путина о начале спецоперации на территории Украины правильным. Вяткин пишет, что пора «вырвать с корнем нацистскую заразу, которую выпестовали на Украине западные спецслужбы и политики».
Блокировка Facebook на территории РФ последовала в качестве реакции на ограничение доступа к аккаунтам российских СМИ. Многие медийные личности перенесли свои аккаунты в другие социальные сети.
Депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин сменил соцсеть для общения с пользователями. Он перешел с Facebook на Telegram. Свое решение депутат объяснил ограничением доступа к Facebook. «Дорогие друзья! В связи с невозможностью продолжения общения в Facebook, открываю канал для общения здесь. Добро пожаловать!», — говорится в первом сообщении Вяткина в Telegram канале. Следующим сообщением депутат признает решение Владимира Путина о начале спецоперации на территории Украины правильным. Вяткин пишет, что пора «вырвать с корнем нацистскую заразу, которую выпестовали на Украине западные спецслужбы и политики». Блокировка Facebook на территории РФ последовала в качестве реакции на ограничение доступа к аккаунтам российских СМИ. Многие медийные личности перенесли свои аккаунты в другие социальные сети.