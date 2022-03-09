Челябинский депутат Госдумы сменил площадку для общения с людьми

Дмитрий Вяткин сменил Facebook на Telegram Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин сменил соцсеть для общения с пользователями. Он перешел с Facebook на Telegram. Свое решение депутат объяснил ограничением доступа к Facebook.

«Дорогие друзья! В связи с невозможностью продолжения общения в Facebook, открываю канал для общения здесь. Добро пожаловать!», — говорится в первом сообщении Вяткина в Telegram канале.

Следующим сообщением депутат признает решение Владимира Путина о начале спецоперации на территории Украины правильным. Вяткин пишет, что пора «вырвать с корнем нацистскую заразу, которую выпестовали на Украине западные спецслужбы и политики».

Блокировка Facebook на территории РФ последовала в качестве реакции на ограничение доступа к аккаунтам российских СМИ. Многие медийные личности перенесли свои аккаунты в другие социальные сети.