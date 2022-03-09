09 марта 2022

Челябинский депутат Госдумы сменил площадку для общения с людьми

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Совещание по национальным проектам с участием Николая Цуканова. Челябинск, вяткин дмитрий
Дмитрий Вяткин сменил Facebook на Telegram Фото:
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Депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин сменил соцсеть для общения с пользователями. Он перешел с Facebook на Telegram. Свое решение депутат объяснил ограничением доступа к Facebook.

«Дорогие друзья! В связи с невозможностью продолжения общения в Facebook, открываю канал для общения здесь. Добро пожаловать!», — говорится в первом сообщении Вяткина в Telegram канале.

Следующим сообщением депутат признает решение Владимира Путина о начале спецоперации на территории Украины правильным. Вяткин пишет, что пора «вырвать с корнем нацистскую заразу, которую выпестовали на Украине западные спецслужбы и политики».

Блокировка Facebook на территории РФ последовала в качестве реакции на ограничение доступа к аккаунтам российских СМИ. Многие медийные личности перенесли свои аккаунты в другие социальные сети.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин сменил соцсеть для общения с пользователями. Он перешел с Facebook на Telegram. Свое решение депутат объяснил ограничением доступа к Facebook. «Дорогие друзья! В связи с невозможностью продолжения общения в Facebook, открываю канал для общения здесь. Добро пожаловать!», — говорится в первом сообщении Вяткина в Telegram канале. Следующим сообщением депутат признает решение Владимира Путина о начале спецоперации на территории Украины правильным. Вяткин пишет, что пора «вырвать с корнем нацистскую заразу, которую выпестовали на Украине западные спецслужбы и политики». Блокировка Facebook на территории РФ последовала в качестве реакции на ограничение доступа к аккаунтам российских СМИ. Многие медийные личности перенесли свои аккаунты в другие социальные сети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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