Минобороны: ВСУ планируют химатаки на собственное население

20 марта 2022 в 00:01 Размер текста - 17 +

Украина планирует провокацию с применением химоружия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Сумах и поселке Котлярово нацисты заминировали хранилища с химикатами, чтобы отравить жителей области при входе в город подразделений российской армии. Об этой провокации со стороны Украины заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга. «В Сумах на химическом заводе „Сумыхимпром“ националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооруженных сил России», — сообщил Мизинцев. Он также рассказал, что подобная провокация запланирована в поселке Котлярово Николаевской области. «Для этого в здание местной начальной школы уже завезены емкости с токсичными химикатами, которые планируется подорвать при подходе подразделений российских войск», — пояснил генерал-полковник. По его словам, это делается при прямой поддержке руководства США и ряда Европейских стран. Мизинцев добавил, что западные государства «рассматривают Украину как инструмент антироссийской политики». Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что у России нет химических боеприпасов, потому что страна уничтожила их. РФ, в отличие от США, давно выполнила международные обязательства касаемо химического оружия, высказался представитель ведомства. В Минобороны РФ сообщали, что украинские биологические лаборатории работали с возбудителями опасных болезней. В США заявляли, что помогали Украине в вопросах безопасности, но не владели и не управляли этими лабораториями. Президент Украины Владимир Зеленский опровергал информацию о разработке химического оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Сумах и поселке Котлярово нацисты заминировали хранилища с химикатами, чтобы отравить жителей области при входе в город подразделений российской армии. Об этой провокации со стороны Украины заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга. «В Сумах на химическом заводе „Сумыхимпром“ националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооруженных сил России», — сообщил Мизинцев. Он также рассказал, что подобная провокация запланирована в поселке Котлярово Николаевской области. «Для этого в здание местной начальной школы уже завезены емкости с токсичными химикатами, которые планируется подорвать при подходе подразделений российских войск», — пояснил генерал-полковник. По его словам, это делается при прямой поддержке руководства США и ряда Европейских стран. Мизинцев добавил, что западные государства «рассматривают Украину как инструмент антироссийской политики». Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что у России нет химических боеприпасов, потому что страна уничтожила их. РФ, в отличие от США, давно выполнила международные обязательства касаемо химического оружия, высказался представитель ведомства. В Минобороны РФ сообщали, что украинские биологические лаборатории работали с возбудителями опасных болезней. В США заявляли, что помогали Украине в вопросах безопасности, но не владели и не управляли этими лабораториями. Президент Украины Владимир Зеленский опровергал информацию о разработке химического оружия.