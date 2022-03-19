19 марта 2022

Власти Украины изъяли у молдавской компании сок на 100 тысяч евро

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Фуршет Троекурово. Тюмень, сок, бокалы, еда
Сок компании Orhei-vit должен был отправиться в Китай, заявил Симион Мудря Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти в порту конфисковали партию сока молдавской компании Orhei-vit на 100 тысяч евро. Об этом сообщил директор компании Симион Мудря телеканалу TVR Moldova.

«Партию [сока] конфисковали в порту и отправили в самые уязвимые регионы Украины. В порту была не только наша продукция», — приводит слова Симиона Мудря агентство «Прайм». Он добавил, что контейнеры, внутри которых товар на сумму 100 тысяч евро, должен был отправиться в Китай, поставка была оплачена.

По его словам, Минобороны Украины также распорядилось конфисковать партию мучных изделий и круп, находившихся в порту. Юристы компании уже пытаются разобраться в произошедшем, резюмировал Мудря.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Одним из главных требований РФ является возврат Украины к нейтральному статусу.

Ранее сообщалось, что украинским силовикам было разрешено пресекать случаи мародерства путем расстрела на месте преступления. Минобороны РФ обвинило украинских пограничников в коррупции.

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Украинские власти в порту конфисковали партию сока молдавской компании Orhei-vit на 100 тысяч евро. Об этом сообщил директор компании Симион Мудря телеканалу TVR Moldova. «Партию [сока] конфисковали в порту и отправили в самые уязвимые регионы Украины. В порту была не только наша продукция», — приводит слова Симиона Мудря агентство «Прайм». Он добавил, что контейнеры, внутри которых товар на сумму 100 тысяч евро, должен был отправиться в Китай, поставка была оплачена. По его словам, Минобороны Украины также распорядилось конфисковать партию мучных изделий и круп, находившихся в порту. Юристы компании уже пытаются разобраться в произошедшем, резюмировал Мудря. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Одним из главных требований РФ является возврат Украины к нейтральному статусу. Ранее сообщалось, что украинским силовикам было разрешено пресекать случаи мародерства путем расстрела на месте преступления. Минобороны РФ обвинило украинских пограничников в коррупции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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