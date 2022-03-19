Власти Украины изъяли у молдавской компании сок на 100 тысяч евро

20 марта 2022 в 05:11 Размер текста - 17 +

Украинские власти в порту конфисковали партию сока молдавской компании Orhei-vit на 100 тысяч евро. Об этом сообщил директор компании Симион Мудря телеканалу TVR Moldova. «Партию [сока] конфисковали в порту и отправили в самые уязвимые регионы Украины. В порту была не только наша продукция», — приводит слова Симиона Мудря агентство «Прайм». Он добавил, что контейнеры, внутри которых товар на сумму 100 тысяч евро, должен был отправиться в Китай, поставка была оплачена. По его словам, Минобороны Украины также распорядилось конфисковать партию мучных изделий и круп, находившихся в порту. Юристы компании уже пытаются разобраться в произошедшем, резюмировал Мудря. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Одним из главных требований РФ является возврат Украины к нейтральному статусу. Ранее сообщалось, что украинским силовикам было разрешено пресекать случаи мародерства путем расстрела на месте преступления. Минобороны РФ обвинило украинских пограничников в коррупции.