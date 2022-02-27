27 февраля 2022

ТАСС: на Украине силовикам разрешили расстреливать мародеров

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Силовики в Житомире получили приказ расстреливать мародеров, сообщил Сергей Сухомлин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Силовые структуры в Житомире получили приказ расстреливать мародеров на месте преступления. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение житомирского мэра Сергея Сухомлина.

«В районе Крошни (жилой массив в Житомире) задержали людей, которые хотели залезть в магазин. Я всех предупреждаю, что полиция, Нацгвардия, отряды теробороны получили приказ не задерживать, а просто стрелять на месте мародеров», — передает слова Сергея Сухомлина ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. В Киеве ввели комендантский час. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что нарушителей режима будут считать диверсантами. Беженка из Донбасса рассказала о преступлениях мародеров ВСУ.

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Силовые структуры в Житомире получили приказ расстреливать мародеров на месте преступления. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение житомирского мэра Сергея Сухомлина. «В районе Крошни (жилой массив в Житомире) задержали людей, которые хотели залезть в магазин. Я всех предупреждаю, что полиция, Нацгвардия, отряды теробороны получили приказ не задерживать, а просто стрелять на месте мародеров», — передает слова Сергея Сухомлина ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. В Киеве ввели комендантский час. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что нарушителей режима будут считать диверсантами. Беженка из Донбасса рассказала о преступлениях мародеров ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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