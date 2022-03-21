Реклама с обращением Владимира Зеленского всплывает во время использования телефонных игр Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В некоторых мобильных играх появляется всплывающая реклама, в которой президент Украины Владимир Зеленский рассказывает о спецоперации РФ на территории, подконтрольной Киеву. Данные ролики появляются в играх как на Samsung, так и на iPhone. На это пожаловались сразу несколько читателей URA.RU.

«Это реклама [с Зеленским] в мобильной онлайн-игре. Я даже не знаю, что тут сказать», — сказал один из читателей URA.RU, предоставив скриншот. По словам пользователей, реклама всплывает в играх от таких разработчиков, как Voodoo, PHX, goodjob и Magiclab.

В своем видеообращении Зеленский говорит о спецоперации России на Украине и о том, что западные страны отказались оказывать поддержку Киеву. «Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолетов. Но взгляды всех людей мира сейчас направлены именно на нашу столицу, на украинцев», — говорит Зеленский.

Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC прекратить трансляции антироссийских рекламных роликов на YouTube. Некоторые источники сообщают, что его могут заблокировать до 27 марта. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В России уже заблокировали соцсети Instagram (внесен в реестр запрещенных в РФ сайтов), Facebook (также внесен в реестр запрещенных сайтов) и Twitter.

Реклама видеообращения Зеленского, которая сплывает у пользователей онлайн-игр Скриншот читателя URA.RU

Пост с видео, ссылка на которое всплывает у пользователей Скриншот читателя URA.RU

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