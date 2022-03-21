Устроившего ДТП в Москве блогера Эдварда Била отправили в колонию

Устроившего ДТП в Москве блогера Эдуарда Биля, известного, как Эдвард Бил, отправили в колонию общего режима. Он взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.
«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы Пресненский районный суд приговорил Эдуарда Биля к 1 году 2 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Москвы.
ДТП с участием блогера произошло в Москве 1 апреля 2021 года. По вине Биля пострадала консультант Госдумы Мария Артемова. В интервью блогер рассказывал, что вину свою признал, готов понести наказание.
Устроившего ДТП в Москве блогера Эдуарда Биля, известного, как Эдвард Бил, отправили в колонию общего режима. Он взят под стражу в зале суда после оглашения приговора. «С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы Пресненский районный суд приговорил Эдуарда Биля к 1 году 2 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Москвы. ДТП с участием блогера произошло в Москве 1 апреля 2021 года. По вине Биля пострадала консультант Госдумы Мария Артемова. В интервью блогер рассказывал, что вину свою признал, готов понести наказание.