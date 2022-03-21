Устроившего ДТП в Москве блогера Эдварда Била отправили в колонию

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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, арестант, клетка, арест, наручники, заключение под стражу
Суд приговорил Эдуарда Биля к 1 году 2 месяцам лишения свободы Фото:

Устроившего ДТП в Москве блогера Эдуарда Биля, известного, как Эдвард Бил, отправили в колонию общего режима. Он взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы Пресненский районный суд приговорил Эдуарда Биля к 1 году 2 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Москвы.

ДТП с участием блогера произошло в Москве 1 апреля 2021 года. По вине Биля пострадала консультант Госдумы Мария Артемова. В интервью блогер рассказывал, что вину свою признал, готов понести наказание.

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Устроившего ДТП в Москве блогера Эдуарда Биля, известного, как Эдвард Бил, отправили в колонию общего режима. Он взят под стражу в зале суда после оглашения приговора. «С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы Пресненский районный суд приговорил Эдуарда Биля к 1 году 2 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Москвы. ДТП с участием блогера произошло в Москве 1 апреля 2021 года. По вине Биля пострадала консультант Госдумы Мария Артемова. В интервью блогер рассказывал, что вину свою признал, готов понести наказание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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