Устроившего ДТП в Москве блогера Эдварда Била отправили в колонию 21 марта 2022 в 15:36 Размер текста - 17 + Суд приговорил Эдуарда Биля к 1 году 2 месяцам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Устроившего ДТП в Москве блогера Эдуарда Биля, известного, как Эдвард Бил, отправили в колонию общего режима. Он взят под стражу в зале суда после оглашения приговора. «С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы Пресненский районный суд приговорил Эдуарда Биля к 1 году 2 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Москвы. ДТП с участием блогера произошло в Москве 1 апреля 2021 года. По вине Биля пострадала консультант Госдумы Мария Артемова. В интервью блогер рассказывал, что вину свою признал, готов понести наказание. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Устроившего ДТП в Москве блогера Эдуарда Биля, известного, как Эдвард Бил, отправили в колонию общего режима. Он взят под стражу в зале суда после оглашения приговора. «С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы Пресненский районный суд приговорил Эдуарда Биля к 1 году 2 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Москвы. ДТП с участием блогера произошло в Москве 1 апреля 2021 года. По вине Биля пострадала консультант Госдумы Мария Артемова. В интервью блогер рассказывал, что вину свою признал, готов понести наказание. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям