Лукашенко заявил, что «немножко задержался» у власти

Лукашенко заявил, что задержался у власти и попросил белорусов потерпеть
© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашенко заявил, что почти привел новое поколение к власти
Лукашенко заявил, что почти привел новое поколение к власти Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «немножко задержался» у власти, чтобы подготовить новое поколение управленцев. Выступая на церемонии открытия Международного выставочного центра в Минске, он отметил, что фактически привел к власти молодое поколение.

«Как я вам и обещал: фактически новое поколение приведено к власти. Но я немножко задержался [у власти], но потерпите, ведь должны быть и опытные люди», — заявил Лукашенко на церемонии. Трансляция мероприятия проходила на телеканале «Первый информационный».

Лукашенко подчеркнул, что важно оценить способности молодежи, которая сейчас приходит к управлению страной, и сделать выводы о ее потенциале. Он призвал белорусов профессионально выполнять свои обязанности на рабочих местах, заверив, что остальные вопросы возьмут на себя государственные структуры: президент будет заниматься своими задачами, правительство сосредоточится на экономике, а администрация президента — на политике и дипломатии.

По словам Лукашенко, выстроенная система управления должна работать без сбоев, как отлаженная машина. Он выразил уверенность, что перед ним стоят патриоты, которые стремятся сохранить страну не только для себя, но и для будущих поколений. «Люди, которые любят свою страну, хотят сохранить ее для детей», — отметил президент.

Ранее Лукашенко заявлял, что не намерен удерживать власть любой ценой. По его словам, он готов в спокойной обстановке передать руководство страной представителям нового поколения. Он подчеркнул, что приложит все усилия для мирного и плавного перехода власти. Глава государства выразил надежду, что сможет стать свидетелем благополучной жизни молодого поколения под управлением новых лидеров. При этом он отметил значимость подготовки молодежи к будущему управлению страной, акцентировав внимание на необходимости воспитания у них чувства уважения к родине, а также сохранения суверенитета и независимости Беларуси.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «немножко задержался» у власти, чтобы подготовить новое поколение управленцев. Выступая на церемонии открытия Международного выставочного центра в Минске, он отметил, что фактически привел к власти молодое поколение. «Как я вам и обещал: фактически новое поколение приведено к власти. Но я немножко задержался [у власти], но потерпите, ведь должны быть и опытные люди», — заявил Лукашенко на церемонии. Трансляция мероприятия проходила на телеканале «Первый информационный». Лукашенко подчеркнул, что важно оценить способности молодежи, которая сейчас приходит к управлению страной, и сделать выводы о ее потенциале. Он призвал белорусов профессионально выполнять свои обязанности на рабочих местах, заверив, что остальные вопросы возьмут на себя государственные структуры: президент будет заниматься своими задачами, правительство сосредоточится на экономике, а администрация президента — на политике и дипломатии. По словам Лукашенко, выстроенная система управления должна работать без сбоев, как отлаженная машина. Он выразил уверенность, что перед ним стоят патриоты, которые стремятся сохранить страну не только для себя, но и для будущих поколений. «Люди, которые любят свою страну, хотят сохранить ее для детей», — отметил президент. Ранее Лукашенко заявлял, что не намерен удерживать власть любой ценой. По его словам, он готов в спокойной обстановке передать руководство страной представителям нового поколения. Он подчеркнул, что приложит все усилия для мирного и плавного перехода власти. Глава государства выразил надежду, что сможет стать свидетелем благополучной жизни молодого поколения под управлением новых лидеров. При этом он отметил значимость подготовки молодежи к будущему управлению страной, акцентировав внимание на необходимости воспитания у них чувства уважения к родине, а также сохранения суверенитета и независимости Беларуси.
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© Служба новостей «URA.RU»
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