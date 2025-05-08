Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «немножко задержался» у власти, чтобы подготовить новое поколение управленцев. Выступая на церемонии открытия Международного выставочного центра в Минске, он отметил, что фактически привел к власти молодое поколение.
«Как я вам и обещал: фактически новое поколение приведено к власти. Но я немножко задержался [у власти], но потерпите, ведь должны быть и опытные люди», — заявил Лукашенко на церемонии. Трансляция мероприятия проходила на телеканале «Первый информационный».
Лукашенко подчеркнул, что важно оценить способности молодежи, которая сейчас приходит к управлению страной, и сделать выводы о ее потенциале. Он призвал белорусов профессионально выполнять свои обязанности на рабочих местах, заверив, что остальные вопросы возьмут на себя государственные структуры: президент будет заниматься своими задачами, правительство сосредоточится на экономике, а администрация президента — на политике и дипломатии.
По словам Лукашенко, выстроенная система управления должна работать без сбоев, как отлаженная машина. Он выразил уверенность, что перед ним стоят патриоты, которые стремятся сохранить страну не только для себя, но и для будущих поколений. «Люди, которые любят свою страну, хотят сохранить ее для детей», — отметил президент.
Ранее Лукашенко заявлял, что не намерен удерживать власть любой ценой. По его словам, он готов в спокойной обстановке передать руководство страной представителям нового поколения. Он подчеркнул, что приложит все усилия для мирного и плавного перехода власти. Глава государства выразил надежду, что сможет стать свидетелем благополучной жизни молодого поколения под управлением новых лидеров. При этом он отметил значимость подготовки молодежи к будущему управлению страной, акцентировав внимание на необходимости воспитания у них чувства уважения к родине, а также сохранения суверенитета и независимости Беларуси.
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