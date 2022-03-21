Вооруженные силы Украины вместе с националистами обстреливают мирных людей, которые пытаются покинуть Мариуполь. Об этом в интервью URA.RU рассказал представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Очень много людей идут пешим ходом, машинами, автобусами. Люди пытаются выходить, их начинают обстреливать. А идут семьями, с детьми, и вот дети даже страдают, грудные. Есть ранения такой категории. Родители погибают. Те, кто засел в городе, они всячески стараются, чтобы люди не вышли», — рассказал Басурин.
Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма отметил, что спецоперация необходима для спасения жителей Донбасса от многолетнего геноцида. На данный момент идет сужение кольца вокруг подразделений ВСУ и нацбатов в районе Мариуполя. Армия РФ заняла городской аэропорт. Российские военные и силы народной милиции ДНР стараются действовать крайне осторожно, очищая город от засевших в нем националистов, которые удерживают жителей города в заложниках. Российские военные ликвидировали 93 украинских дезертира, которые пытались сбежать из города под видом гражданских, пишет RT.
Вооруженные силы Украины вместе с националистами обстреливают мирных людей, которые пытаются покинуть Мариуполь. Об этом в интервью URA.RU рассказал представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. «Очень много людей идут пешим ходом, машинами, автобусами. Люди пытаются выходить, их начинают обстреливать. А идут семьями, с детьми, и вот дети даже страдают, грудные. Есть ранения такой категории. Родители погибают. Те, кто засел в городе, они всячески стараются, чтобы люди не вышли», — рассказал Басурин. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма отметил, что спецоперация необходима для спасения жителей Донбасса от многолетнего геноцида. На данный момент идет сужение кольца вокруг подразделений ВСУ и нацбатов в районе Мариуполя. Армия РФ заняла городской аэропорт. Российские военные и силы народной милиции ДНР стараются действовать крайне осторожно, очищая город от засевших в нем националистов, которые удерживают жителей города в заложниках. Российские военные ликвидировали 93 украинских дезертира, которые пытались сбежать из города под видом гражданских, пишет RT.