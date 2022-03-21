В Пермском крае изъяли фальшивые купюры на миллион рублей

Чаще всего пытаются подделать пятитысячные банкноты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В 2021 году в Пермском крае из оборота изъяли 273 фальшивых купюры на сумму 1,2 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе пермского отделения Центробанка РФ.

«В банковской системе Пермского края было выявлено и изъято из обращения 273 поддельных российских денежных знака на сумму почти 1,2 млн рублей. По-прежнему наибольший интерес для фальшивомонетчиков представляют пятитысячные банкноты: на их долю пришлось 83% от всего количества подделок», — отметили в пресс-службе.

На втором месте по популярности у фальшивомонетчиков — купюры номиналом в 1000 рублей. В прошлом году изъяли 35 штук таких купюр. Также были обнаружены и изъяты семь купюр по 2000 рублей, по одной купюре в 500 и 50 рублей и две банкноты номиналом в 5 рублей.

«Набольшее количество фальшивок попадает в обращение через сферу торговли», — отметил Алексей Моночков, управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю. Всего в стране обнаружили 36,6 тыс. «фальшифок», из которых 75% составляли купюры в 5000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году пермяки накопили на счетах почти 400 млрд рублей и заложили в ломбардах имущества на миллиард рублей.