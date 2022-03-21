Власти ХМАО не станут отменять масочный режим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО не станут отменять обязательный масочный режим в ближайшее время из-за эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом заявила глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева.

«Это федеральная норма. Снимать ее может только главный санитарный врач РФ. Мы таких решений не планируем, поскольку нет эпидемиологических предпосылок для такого шага», — сказала Соловьева.

Ранее URA.RU писало, что власти региона отменили большую часть коронавирусных ограничений. Среди них были запреты на работу кальянных и детских игровых комнат, а также необходимость предоставлять QR-код для посещения общепита, торговых центров, спортивных и культурных учреждений.