21 марта 2022
20 марта 2022

Власти ХМАО не стали отменять масочный режим в регионе. Причины

© Служба новостей «URA.RU»
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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, покупатели, медицинская маска, масочный режим, посетители тц
Власти ХМАО не станут отменять масочный режим Фото:
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Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО не станут отменять обязательный масочный режим в ближайшее время из-за эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом заявила глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева.

«Это федеральная норма. Снимать ее может только главный санитарный врач РФ. Мы таких решений не планируем, поскольку нет эпидемиологических предпосылок для такого шага», — сказала Соловьева.

Ранее URA.RU писало, что власти региона отменили большую часть коронавирусных ограничений. Среди них были запреты на работу кальянных и детских игровых комнат, а также необходимость предоставлять QR-код для посещения общепита, торговых центров, спортивных и культурных учреждений.

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Власти ХМАО не станут отменять обязательный масочный режим в ближайшее время из-за эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом заявила глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева. «Это федеральная норма. Снимать ее может только главный санитарный врач РФ. Мы таких решений не планируем, поскольку нет эпидемиологических предпосылок для такого шага», — сказала Соловьева. Ранее URA.RU писало, что власти региона отменили большую часть коронавирусных ограничений. Среди них были запреты на работу кальянных и детских игровых комнат, а также необходимость предоставлять QR-код для посещения общепита, торговых центров, спортивных и культурных учреждений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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