Захарова назвала новую жертву санкций США

23 марта 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Мария Захарова сообщила о новых санкциях от США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Госдепартамент США ввел санкции против Китая, ограничения затронули чиновников. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Госдеп США объявил о новых санкциях. Казалось бы, тут должно было быть „против России“, но нет, — против Китая. Американское внешнеполитическое ведомство ввело ограничения против ряда неназванных китайских чиновников», — написала Захарова в своем telegram-канале. Чиновников обвинили в нарушении прав уйгуров на западе Китая, сообщила Захарова. Захарова сравнила санкции США в отношении Китая со «списком Магнитского», который Америка вводила против официальных лиц РФ. По ее словам, тогда тоже были предусмотрены визовые ограничения за грубые нарушения прав человека. Санкции против Китая Захарова назвала шагом Соединенных Штатов «по дороге навешивания нелегитимных односторонних санкций». Целью Америки является «заковать Пекин в кандалы за то, что он не следует в кильватере американского мейнстрима, в этом нет», — считает Захарова. США и Европа ввели санкции в отношении России после начала спецоперации. По словам президента РФ Владимира Путина, ограничения ввели бы и без начала спецоперации. США активно вводили санкции и до 2014 года. В 2012 году был принят «список Магнитского», регламентирующий ограничения в отношении российских официальных лиц, которые якобы были причастны к смерти юриста Сергея Магнитского. В США планируют объявить новые санкции против депутатов Госдумы, пишет «Ридус» со ссылкой на американскую газету The Wall Street Journal. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госдепартамент США ввел санкции против Китая, ограничения затронули чиновников. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Госдеп США объявил о новых санкциях. Казалось бы, тут должно было быть „против России“, но нет, — против Китая. Американское внешнеполитическое ведомство ввело ограничения против ряда неназванных китайских чиновников», — написала Захарова в своем telegram-канале. Чиновников обвинили в нарушении прав уйгуров на западе Китая, сообщила Захарова. Захарова сравнила санкции США в отношении Китая со «списком Магнитского», который Америка вводила против официальных лиц РФ. По ее словам, тогда тоже были предусмотрены визовые ограничения за грубые нарушения прав человека. Санкции против Китая Захарова назвала шагом Соединенных Штатов «по дороге навешивания нелегитимных односторонних санкций». Целью Америки является «заковать Пекин в кандалы за то, что он не следует в кильватере американского мейнстрима, в этом нет», — считает Захарова. США и Европа ввели санкции в отношении России после начала спецоперации. По словам президента РФ Владимира Путина, ограничения ввели бы и без начала спецоперации. США активно вводили санкции и до 2014 года. В 2012 году был принят «список Магнитского», регламентирующий ограничения в отношении российских официальных лиц, которые якобы были причастны к смерти юриста Сергея Магнитского. В США планируют объявить новые санкции против депутатов Госдумы, пишет «Ридус» со ссылкой на американскую газету The Wall Street Journal.