В Свердловской области объявлен весенний призыв

31 марта 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

Весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU Для жителей Свердловской области с 1 апреля начинается весенний призыв в армию, для которого развернуты пункты в военкоматах. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. «Постановляю создать призывные комиссии в муниципальных районах и городских округах, расположенных на территории Свердловской области», — говорится в указе Куйвашева, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Указ действует с 1 апреля до 15 июля. Ранее герой РФ Станислав Сивко в разговоре с URA.RU рассказал, что срочников, которых призовут в армию в весенний призыв, не отправят на Украину для участия в спецоперации. По его словам, профессиональные военные справляются со своими задачами без привлечения срочников. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления восьмилетних обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин объявил, что целями спецоперации является денацификация и демилитаризация Украины. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, военные действуют аккуратно, чтобы не нанести ущерба мирным жителям. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Для жителей Свердловской области с 1 апреля начинается весенний призыв в армию, для которого развернуты пункты в военкоматах. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. «Постановляю создать призывные комиссии в муниципальных районах и городских округах, расположенных на территории Свердловской области», — говорится в указе Куйвашева, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Указ действует с 1 апреля до 15 июля. Ранее герой РФ Станислав Сивко в разговоре с URA.RU рассказал, что срочников, которых призовут в армию в весенний призыв, не отправят на Украину для участия в спецоперации. По его словам, профессиональные военные справляются со своими задачами без привлечения срочников. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления восьмилетних обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин объявил, что целями спецоперации является денацификация и демилитаризация Украины. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, военные действуют аккуратно, чтобы не нанести ущерба мирным жителям.