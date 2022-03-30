30 марта 2022

В Свердловской области объявлен весенний призыв

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Репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 32-м военном городке. Екатеринбург, военные, марш, жара, защитная маска, военнослужащие цво, репетиция парада, солнечная погода, маска на лицо, военнослужащие, covid19
Весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля Фото:

Для жителей Свердловской области с 1 апреля начинается весенний призыв в армию, для которого развернуты пункты в военкоматах. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Постановляю создать призывные комиссии в муниципальных районах и городских округах, расположенных на территории Свердловской области», — говорится в указе Куйвашева, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Указ действует с 1 апреля до 15 июля.

Ранее герой РФ Станислав Сивко в разговоре с URA.RU рассказал, что срочников, которых призовут в армию в весенний призыв, не отправят на Украину для участия в спецоперации. По его словам, профессиональные военные справляются со своими задачами без привлечения срочников.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления восьмилетних обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин объявил, что целями спецоперации является денацификация и демилитаризация Украины. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, военные действуют аккуратно, чтобы не нанести ущерба мирным жителям.

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Для жителей Свердловской области с 1 апреля начинается весенний призыв в армию, для которого развернуты пункты в военкоматах. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. «Постановляю создать призывные комиссии в муниципальных районах и городских округах, расположенных на территории Свердловской области», — говорится в указе Куйвашева, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Указ действует с 1 апреля до 15 июля. Ранее герой РФ Станислав Сивко в разговоре с URA.RU рассказал, что срочников, которых призовут в армию в весенний призыв, не отправят на Украину для участия в спецоперации. По его словам, профессиональные военные справляются со своими задачами без привлечения срочников. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления восьмилетних обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин объявил, что целями спецоперации является денацификация и демилитаризация Украины. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, военные действуют аккуратно, чтобы не нанести ущерба мирным жителям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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