Герой РФ: на Украине не будет весенних призывников

30 марта 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Армия России в основном состоит из контрактников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России хватает профессиональных военнослужащих для проведения спецоперации в Украине, и никто из весенних призывников срочной службы не будет отправлен в горячие точки. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вице-президент Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев», президент Регионального общественного Фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев РФ имени генерала Е.Н. Кочешкова, Герой РФ Станислав Сивко. «Сейчас порядка 130 тысяч человек призывают. Два призыва в год. Год служат. Если так посчитать, то порядка 260 тысяч призывников у нас. Остальные, а у нас миллионная армия, служат по контракту. Нам достаточно людей, чтобы выполнялись задачи специальной операции. Кроме того, что вооруженные силы принимают участие, там большое количество подготовленных из милиции Донецкой и Луганской народных республик. Они же тоже принимают участие. Там вполне достаточно сил, чтобы обойтись без призывников», — сказал Станислав Сивко. Герой России подчеркнул, что сегодня армия по большей части профессиональная. «Прежде всего я, как прошедший Афганистан и другие точки, сейчас нахожусь в запасе, хочу сказать, чтобы все успокоились. Все переживают, что сейчас происходит, но это однозначно не соответствует действительности, потому что когда призывают наших ребят, кому 18 лет исполнилось, и в советское время тоже очень осторожно относились из-за Афганистана. А сейчас тем более. У нас армия состоит в основном из контрактников», — уточнил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

России хватает профессиональных военнослужащих для проведения спецоперации в Украине, и никто из весенних призывников срочной службы не будет отправлен в горячие точки. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вице-президент Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев», президент Регионального общественного Фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев РФ имени генерала Е.Н. Кочешкова, Герой РФ Станислав Сивко. «Сейчас порядка 130 тысяч человек призывают. Два призыва в год. Год служат. Если так посчитать, то порядка 260 тысяч призывников у нас. Остальные, а у нас миллионная армия, служат по контракту. Нам достаточно людей, чтобы выполнялись задачи специальной операции. Кроме того, что вооруженные силы принимают участие, там большое количество подготовленных из милиции Донецкой и Луганской народных республик. Они же тоже принимают участие. Там вполне достаточно сил, чтобы обойтись без призывников», — сказал Станислав Сивко. Герой России подчеркнул, что сегодня армия по большей части профессиональная. «Прежде всего я, как прошедший Афганистан и другие точки, сейчас нахожусь в запасе, хочу сказать, чтобы все успокоились. Все переживают, что сейчас происходит, но это однозначно не соответствует действительности, потому что когда призывают наших ребят, кому 18 лет исполнилось, и в советское время тоже очень осторожно относились из-за Афганистана. А сейчас тем более. У нас армия состоит в основном из контрактников», — уточнил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.