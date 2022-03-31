Операция проводилась в больнице №20 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врачи Центральной городской больницы №20 в Екатеринбурге спасли от ампутации нижних конечностей 71-летнюю пациентку Наталью Плотыгину. Женщине провели гибридную сосудистую операцию. Об этом сообщили в минздраве Свердловской области.

«Сосудистые хирурги спасли возрастную пациентку благодаря гибридной операции», — рассказали в минздраве. Плотыгина поступила в больницу с тромбом в бедре. Операцию проводили врачи Сергей Чеснов и Николай Киселев. «Я благодарна судьбе за встречу с такими врачами. Они настоящие волшебники», — поделилась Наталья Плотыгина.

Данная медицинская технология практикуется не так давно, в основном гибридные сосудистые операции делаются пациентам с критической ишемией. Всего из числа реконструктивно-восстановительных операций гибридные составляют 20%.