Свердловские родители заявили о проблеме при зачислении в 1 класс

01 апреля 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

Власти Екатеринбурга отметили, что сейчас для первоклассников свободными остались 7293 места Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Из-за большого количества родителей, записывающих детей в первые классы в Екатеринбурге, наблюдаются проблемы в работе портала Госуслуг. Тяжелее всего пришлось жителям Мичуринского, где расположена единственная школа № 25. Родители столкнулись с техническим сбоем, из-за которого не смогли заполнить заявление. В мэрии Екатеринбурга прокомментировали ночные сбои во время записи детей в 1 класс. «Возможно, это техническая проблема. Мы ее быстро устраним. По состоянию на десять утра в школу № 25 было подано 278 заявлений, при этом открыто 360 мест, то есть там еще есть резерв, — сообщил глава городского департамента образования Константин Шевченко. В департаменте образования заверили, что не стоить паниковать, так как мест хватит на всех поступающих в первые классы. «Родителям надо успокоиться. Возможно, кто-то из родителей подал заявление, не имея адресной привязки. Мы обязательно посмотрим и этот момент устраним. Сейчас для первоклассников свободными остались 7293 места», — заверил Шевченко. На данный момент 32 учебных заведения Екатеринбурга уже закрыли свои двери для первоклассников. Ранее URA.RU писало, что в приемную кампанию 2022 года Екатеринбург открыл 23 300 мест для первоклассников. По состоянию на 10 утра было подано 18 000 заявлений, из которых зарегистрировано 16 тысяч заявлений. После подачи заявления необходимо подтвердить оригиналы документов. Это можно сделать на портале Госуслуг, в МФЦ и ЦМУ. Можно обратиться в школу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из-за большого количества родителей, записывающих детей в первые классы в Екатеринбурге, наблюдаются проблемы в работе портала Госуслуг. Тяжелее всего пришлось жителям Мичуринского, где расположена единственная школа № 25. Родители столкнулись с техническим сбоем, из-за которого не смогли заполнить заявление. В мэрии Екатеринбурга прокомментировали ночные сбои во время записи детей в 1 класс. «Возможно, это техническая проблема. Мы ее быстро устраним. По состоянию на десять утра в школу № 25 было подано 278 заявлений, при этом открыто 360 мест, то есть там еще есть резерв, — сообщил глава городского департамента образования Константин Шевченко. В департаменте образования заверили, что не стоить паниковать, так как мест хватит на всех поступающих в первые классы. «Родителям надо успокоиться. Возможно, кто-то из родителей подал заявление, не имея адресной привязки. Мы обязательно посмотрим и этот момент устраним. Сейчас для первоклассников свободными остались 7293 места», — заверил Шевченко. На данный момент 32 учебных заведения Екатеринбурга уже закрыли свои двери для первоклассников. Ранее URA.RU писало, что в приемную кампанию 2022 года Екатеринбург открыл 23 300 мест для первоклассников. По состоянию на 10 утра было подано 18 000 заявлений, из которых зарегистрировано 16 тысяч заявлений. После подачи заявления необходимо подтвердить оригиналы документов. Это можно сделать на портале Госуслуг, в МФЦ и ЦМУ. Можно обратиться в школу.