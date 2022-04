NYT и WP раскрыли миллионные доходы Байдена-младшего на Украине

В США в отношении сына Байдена Хантера ведут расследование Фото: Владимир Андреев © URA.RU Крупнейшие американские СМИ The New York Times и The Washington Post раскрыли миллионные доходы сына президента страны Джо Байдена Хантера на Украине. Теперь в отношении него ведутся расследования, его подозревают в налоговых махинациях. «Американские газеты The New York Times и The Washington Post независимо друг от друга пришли к выводу, что по крайней мере часть материалов, изобличающих сына президента США, является подлинной», — пишет RT со ссылкой на Süddeutsche Zeitung. Отмечается, что эти письма и документы доказывают, что Байден-младший вел бизнес на Украине в интересах своего отца. Джо Байден курировал вопросы, связанные с Украиной, в бытность работы вице-президентом США. Когда впервые в 2020 году The New York Post получила копии с жесткого диска компьютера Байдена-младшего, некоторые американские СМИ посчитали эти документы подделкой. Позже американские издания NYT и WP признали подлинность примерно 22 тысяч электронных писем Хантера Байдена за период с 2009 по 2019 год. Ранее сообщалось, что Хантер Байден может быть причастен к обеспечению финансирования на Украине подрядчика Пентагона, который занимался исследованиями смертоносных патогенов. Также о связи Байдена-младшего с украинскими биолабораториями сообщало российское Минобороны.

