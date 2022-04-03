Свердловчане собрали миллион рублей для помощи особенным детям

Спектакль-сказка «Услышать невидимое» прошел на сцене международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

Инклюзивный спектакль-сказка «Услышать невидимое» прошел на сцене международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». На обустройство жилых помещений для малышей в ходе спектакля было собрано более миллиона рублей. Средства будут направлены на помощь подопечным школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда Святой Екатерины.

«В ходе спектакля было собрано 1 186 000 рублей. Средства, собранные в ходе спектакля, будут направлены на помощь подопечным Верхнепышминской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей имени С. А. Мартиросяна. Основной корпус мебели — кровати, стулья, столы, шкафы — используется уже более 20 лет. В первую очередь, обустройство требуется на четвертом этаже, где живут малыши», — отметила директор учреждения Нина Шалган.

Благотворительный инклюзивный спектакль-сказка «Услышать невидимое» подарил незабываемые эмоции каждому зрителю. «„Услышать невидимое“, значит, остановиться на секунду, заглянуть в свою душу. Найти и прочувствовать ценное. То, что объединяет всех нас», — поделилась директор Фонда «Дети России» Юлия Нутенко.

«„Услышать невидимое“ — это трогательный и удивительно гармоничный спектакль. Я уверен, что он не оставил никого равнодушным, потому что главными действующими лицами в нем выступают любовь и сострадание», — сказал директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев.

В музыкальной сказке о путешествии во времени приняли участие дети из хореографического коллектива «Радость», творческого коллектива «ЗАГРАНЬЮ», АНО «Открытый город». Одну из сольных партий исполнил Ильяс Шахов, 11-летний баянист, лауреат международных конкурсов. Автор идеи спектакля и композитор — Евгений Кармазин, основатель профессионального концертного коллектива «Екатерининский оркестр».

Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

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