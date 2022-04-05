Минюст пополнил список иноагентов двумя журналистами

06 апреля 2022 в 00:22 Размер текста - 17 +

Минюст внес Киселева и Ганапольского в реестр лиц-иноагентов Фото: Анна Майорова © URA.RU Минюст России включил журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского в список лиц, выполняющих функцию иностранного агента. Они стали первыми в новом реестре физлиц-иноагентов. Согласно данным, представленным на сайте Минюста, Киселев и Ганапольский включены в перечень лиц-иноагентов. В качестве обоснования указывается «осуществление политической деятельности» в интересах иностранного государства — Украины. Евгений Киселев — советский, российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, автор и ведущий программ на российских телеканалах НТВ, ТНТ, ТВ-6, в настоящее время — ведущий телеканала «Украина 24». Матвей Ганапольский — российский и украинский журналист, режиссер, писатель. Вел эфиры на радио «Эхо Москвы», работал на каналах нескольких стран, писал для газеты «Московский комсомолец». Уехал из России на Украину после 2014 года. 1 апреля Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов блогера, историка и публициста Евгения Понасенкова и еще семерых человек. В данный реестр попали: основательница издания The Bell Елизавета Осетинская, журналистка телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом) Мария Борзунова, журналист дагестанского еженедельника «Новое дело» Мурад Мурадов, журналистка Ирина Малкова, корреспондент «Медиазоны» (СМИ признано в России СМИ-иноагентом) Алла Константинова, а также Виктор Воробьев и Анна Голубева. Ранее Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член партии ЛДПР Андрей Луговой выступил с инициативой создать единый закон об иностранных агентах, предусматривающий ужесточение ответственности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минюст России включил журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского в список лиц, выполняющих функцию иностранного агента. Они стали первыми в новом реестре физлиц-иноагентов. Согласно данным, представленным на сайте Минюста, Киселев и Ганапольский включены в перечень лиц-иноагентов. В качестве обоснования указывается «осуществление политической деятельности» в интересах иностранного государства — Украины. Евгений Киселев — советский, российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, автор и ведущий программ на российских телеканалах НТВ, ТНТ, ТВ-6, в настоящее время — ведущий телеканала «Украина 24». Матвей Ганапольский — российский и украинский журналист, режиссер, писатель. Вел эфиры на радио «Эхо Москвы», работал на каналах нескольких стран, писал для газеты «Московский комсомолец». Уехал из России на Украину после 2014 года. 1 апреля Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов блогера, историка и публициста Евгения Понасенкова и еще семерых человек. В данный реестр попали: основательница издания The Bell Елизавета Осетинская, журналистка телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом) Мария Борзунова, журналист дагестанского еженедельника «Новое дело» Мурад Мурадов, журналистка Ирина Малкова, корреспондент «Медиазоны» (СМИ признано в России СМИ-иноагентом) Алла Константинова, а также Виктор Воробьев и Анна Голубева. Ранее Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член партии ЛДПР Андрей Луговой выступил с инициативой создать единый закон об иностранных агентах, предусматривающий ужесточение ответственности.