Екатеринбурженка сломала руку в травмпункте

Женщина сломала руку в кабинете лучевой диагностики травмпункта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Екатеринбурга сломала левую руку в травмпункте ГБУЗ Свердловской области «Центральная городская больница №2 им. А.А. Миславского». Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«Травмирование произошло по причине отсутствия медицинского работника, а также сопровождающих в кабинете для оказания помощи при подготовке к проведению рентгенографии», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Женщина сломала руку в кабинете лучевой диагностики травмпункта ГБУЗ Свердловской области «Центральная городская больница №2 им. А.А. Миславского». Прокуратура вынесла главврачу больницу представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, после вмешательства ведомства в больнице был разработан Стандарт операционных процедур, а также при входе в травмпункт размещены два кресла-коляски и две каталки для граждан, нуждающихся в средствах передвижения.