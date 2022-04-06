06 апреля 2022

Екатеринбурженка сломала руку в травмпункте

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Женщина сломала руку в кабинете лучевой диагностики травмпункта Фото:

Жительница Екатеринбурга сломала левую руку в травмпункте ГБУЗ Свердловской области «Центральная городская больница №2 им. А.А. Миславского». Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«Травмирование произошло по причине отсутствия медицинского работника, а также сопровождающих в кабинете для оказания помощи при подготовке к проведению рентгенографии», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Женщина сломала руку в кабинете лучевой диагностики травмпункта ГБУЗ Свердловской области «Центральная городская больница №2 им. А.А. Миславского». Прокуратура вынесла главврачу больницу представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, после вмешательства ведомства в больнице был разработан Стандарт операционных процедур, а также при входе в травмпункт размещены два кресла-коляски и две каталки для граждан, нуждающихся в средствах передвижения.

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Жительница Екатеринбурга сломала левую руку в травмпункте ГБУЗ Свердловской области «Центральная городская больница №2 им. А.А. Миславского». Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Травмирование произошло по причине отсутствия медицинского работника, а также сопровождающих в кабинете для оказания помощи при подготовке к проведению рентгенографии», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. Женщина сломала руку в кабинете лучевой диагностики травмпункта ГБУЗ Свердловской области «Центральная городская больница №2 им. А.А. Миславского». Прокуратура вынесла главврачу больницу представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, после вмешательства ведомства в больнице был разработан Стандарт операционных процедур, а также при входе в травмпункт размещены два кресла-коляски и две каталки для граждан, нуждающихся в средствах передвижения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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