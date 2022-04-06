Оказывается, у «Гортранса» есть собственные цеха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за санкций главный перевозчик Екатеринбурга — ЕМУП «Гортранс» (автобусы, трамваи, троллейбусы) — начал выпускать собственные запчасти, рассказал журналистам начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин. По его словам, ситуация с некоторыми видами уборочной техники обстоит сложнее.

«„Гортранс“ часть запчастей начал производить сам. У них есть определенные цеха. Что-то они там вытачивают, штампуют, какие-то вещи научились восстанавливать, чтобы обеспечить работу автобусов. [А] трамваи некоторые у нас ездят с 1970-х годов, их научились ремонтировать. И сегодня чешские трамваи на 75% состоят из комплектующих российского производства», — цитирует Прядеина корреспондент URA.RU.

«[Что касается уборочной техники,] если пылесосы, которые у нас ездят по улицам города, нашего производства (КАМАЗ), то само оборудование — щетки, например — зарубежные, из Великобритании. Поэтому тут у нас есть определенная задача по поиску замены этим деталям. Их ведь все равно при интенсивной эксплуатации придется менять. Что еще сильно обеспокоило — рост [стоимости] моторных масел. Масла у нас Россия производит самостоятельно, но присадки к ним, как правило, иностранного производства», — добавил чиновник. Ранее источники агентства сообщали, что мэр Алексей Орлов даже запретил продавать списанную дорожно-коммунальную технику, чтобы разбирать ее на пригодные запчасти.

Как писало URA.RU, страны ЕС резко усилили санкционное давление на РФ после начала спецоперации «по демилитаризации и денацификации Украины», которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. С российского рынка ушли десятки зарубежных компаний. Путин заявлял, что цель Запада — отмена России.

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