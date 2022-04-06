Руслан был асом управления танками (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Семья 22-летнего танкиста из Березовского (Свердловская область) Руслана Аитова, ценой своей жизни спасшего товарищей во время боя под Мариуполем, гордится им и считает героем. Отец и мать рассказали URA.RU, каким парнем был Руслан и почему их не удивил его поступок.

«Он очень хотел служить, мы воспитали его так: что надо жить по совести, поступать правильно, защищать слабых, любить Родину и мать. В том бою им сказали отступать, но он не отступил, наоборот, пошел и помог товарищам. мы считаем, что за свой поступок Руслан достоин звания Героя России», — говорит отец Руслана Артур Барышев. Мужчина и спустя время не может сдержать слезы.



Младший сержант Руслан Аитов погиб во время штурма Мариуполя, прикрыв собой товарищей. Об этом семья узнала из письма сослуживца, который описал последние минуты жизни свердловского танкиста.

«Руслан увидел, что минометы начали сыпать минами, был отдан приказ отступать. Рядом был парк, сказали прятать технику там. Руслан увидел, как мы прижимаемся друг к другу, на огромной скорости пролетел мимо нас на БМП и остановился. Если бы не его маневр, нас бы прикрыло минами и никто не выжил», — передает Артур слова выжившего солдата.

«Он погиб как герой, иного и быть не могло. Не струсил, пошел и защитил других ребят. Он сам себя подставит, но других он не подставит», — плачет мама Руслана, Эльфия Барышева. Женщина признается, что до сих пор не может поверить в гибель сына и до сих пор ждет его звонка.

Осенью Руслан и Лиза хотели пожениться Фото: семейный архив Руслана Аитова

Простились с танкистом 21 марта в родном Березовском на почетной аллее кладбища. Во время церемонии военные вручили матери героя флаг России. Хоронили Руслана в свадебном костюме: осенью у парня должна была состояться свадьба с девушкой из Ростова Лизой. Пара успела подать заявление, счастливое событие было намечено на 23 сентября.

Ранее сообщалось, что подразделения Народной милиции ДНР и российские силовики завершили бои за Мариуполь. Главным оплотом националистов в городе был «Азовсталь», однако территорию удалось очистить. Теперь все Приазовье находится под контролем российских военных.

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