Во время армейской службы Руслан участвовал в выступлениях на военных форумах (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Березовского (Свердловская область) Руслан Аитов, ценой своей жизни спасший товарищей в бою под Мариуполем, виртуозно управлял танком и даже участвовал на военном форуме в танковом вальсе. Семья 22-летнего молодого человека поделилась с URA.RU архивными фото и видео солдата.

«Руслан ушел служить срочником и сразу попал в танковые войска, служба ему нравилась, и он заключил контракт, был механиком, командиром танка. Боевые машины он знал как свои пять пальцев, такие мог выделывать виражи! Из взвода его и еще одного сослуживца отобрали для участия в танковом вальсе — это очень красивый, техничный номер, где танки двигаются в такт музыке на близком расстоянии друг от друга», — рассказал отец Руслана, Артур Барышев.

После окончания контракта парень собирался вернуться домой и поступить учиться. «Хотел стать полицейским или спасателем МЧС. Хотел помогать людям», — говорит отец.

Младший сержант Руслан Аитов погиб во время спецоперации на Украине, прикрыв собой товарищей. «Если бы не его маневр на БМП, мина в двух метрах убила бы нас», — написали позже семье военного сослуживцы. За проявленную отвагу при исполнении воинского долга солдат посмертно награжден орденом Мужества.

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, она стала «кульминацией курса, который Запад проводил с 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной». Целью операции является избавление жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида, заявлял президент РФ Владимир Путин. Так, англоязычный телеканал RT представил материал о лагере националистического батальона «Айдар». Там кроме базы подготовки располагалась тюрьма, в которой нацисты в нечеловеческих условиях держали гражданских и военнопленных.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам