Пермякам предлагают купить готовый бизнес на колесах

Прицеп-кафе для продажи шаурмы продают в Пермском крае (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае продается передвижное кафе для приготовления уличной еды. Объявление о продаже размещено на портале «Авито».

«Прицеп 2019 года выпуска, находится в Березниках, стоимость 698 тысяч рублей», — сообщается в объявлении. В цену также входит оборудование. Как пишет продавец, мобильное кафе оснащено двумя большими витринами с терморегуляцией, холодильником для хранения продуктов, вытяжкой, столами и электрическим рукомойником. Дополнительно имеется гриль, вертел для шаурмы и кофемашина. Месячный оборот — около полумиллиона рублей.

О причинах продажи владелец прицепа рассказал корреспонденту URA.RU. «Продаю из-за увеличившихся тарифов для бизнеса на электричество и воду. Стали приходить большие счета. С санкциями мое решение никак не связано», — сообщил собеседник агентства. Предприниматель также добавил, что жителям Березников готов сдавать кафе в аренду с правом выкупа.