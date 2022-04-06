06 апреля 2022

Пермякам предлагают купить готовый бизнес на колесах

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Продажа шаурмы возле Филармонии.Курган, филармония курган, шаурма
Прицеп-кафе для продажи шаурмы продают в Пермском крае (архивное фото) Фото:

В Пермском крае продается передвижное кафе для приготовления уличной еды. Объявление о продаже размещено на портале «Авито».

«Прицеп 2019 года выпуска, находится в Березниках, стоимость 698 тысяч рублей», — сообщается в объявлении. В цену также входит оборудование. Как пишет продавец, мобильное кафе оснащено двумя большими витринами с терморегуляцией, холодильником для хранения продуктов, вытяжкой, столами и электрическим рукомойником. Дополнительно имеется гриль, вертел для шаурмы и кофемашина. Месячный оборот — около полумиллиона рублей.

О причинах продажи владелец прицепа рассказал корреспонденту URA.RU. «Продаю из-за увеличившихся тарифов для бизнеса на электричество и воду. Стали приходить большие счета. С санкциями мое решение никак не связано», — сообщил собеседник агентства. Предприниматель также добавил, что жителям Березников готов сдавать кафе в аренду с правом выкупа.

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В Пермском крае продается передвижное кафе для приготовления уличной еды. Объявление о продаже размещено на портале «Авито». «Прицеп 2019 года выпуска, находится в Березниках, стоимость 698 тысяч рублей», — сообщается в объявлении. В цену также входит оборудование. Как пишет продавец, мобильное кафе оснащено двумя большими витринами с терморегуляцией, холодильником для хранения продуктов, вытяжкой, столами и электрическим рукомойником. Дополнительно имеется гриль, вертел для шаурмы и кофемашина. Месячный оборот — около полумиллиона рублей. О причинах продажи владелец прицепа рассказал корреспонденту URA.RU. «Продаю из-за увеличившихся тарифов для бизнеса на электричество и воду. Стали приходить большие счета. С санкциями мое решение никак не связано», — сообщил собеседник агентства. Предприниматель также добавил, что жителям Березников готов сдавать кафе в аренду с правом выкупа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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