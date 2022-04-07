В Госдуме подтвердили, что военных преступников можно казнить

07 апреля 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Юрий Синельщиков подтвердил URA.RU, что военных преступников могут казнить — смертная казнь в России существует Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные преступления входят в список составов противоправных деяний, за которые в России предусмотрена смертная казнь. Моратория на эту исключительную меру наказания в РФ давно нет, заявил в интервью URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству, экс-первый зампрокурора Москвы Юрий Синельщиков. «Моратория нет с 2009 года, когда в последнем регионе РФ [в Чечне] появился суд присяжных. В УК РФ пять составов преступлений за которые предусмотрена высшая мера наказания: убийство при отягчающих обстоятельствах (например, двух или более лиц), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, сотрудника правоохранительного органа, геноцид. Другое дело, что этот приговор невозможно исполнить: закрыты камеры, где его приводили в исполнение, и сокращены сотрудники, которые его исполняли», — пояснил Синельщиков. Следственный комитет России собирает доказательства военных преступлений, совершенных на территории Украины. В частности, речь идет о применении запрещенного вооружения, пытках российских солдат, деятельности биологических лабораторий и так далее. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Военные преступления входят в список составов противоправных деяний, за которые в России предусмотрена смертная казнь. Моратория на эту исключительную меру наказания в РФ давно нет, заявил в интервью URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству, экс-первый зампрокурора Москвы Юрий Синельщиков. «Моратория нет с 2009 года, когда в последнем регионе РФ [в Чечне] появился суд присяжных. В УК РФ пять составов преступлений за которые предусмотрена высшая мера наказания: убийство при отягчающих обстоятельствах (например, двух или более лиц), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, сотрудника правоохранительного органа, геноцид. Другое дело, что этот приговор невозможно исполнить: закрыты камеры, где его приводили в исполнение, и сокращены сотрудники, которые его исполняли», — пояснил Синельщиков. Следственный комитет России собирает доказательства военных преступлений, совершенных на территории Украины. В частности, речь идет о применении запрещенного вооружения, пытках российских солдат, деятельности биологических лабораторий и так далее.