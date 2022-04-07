Персональные данные свердловчан появятся в продуктовых магазинах

В «Магните» у людей, которые покупают алкоголь или сигареты, спрашивают дату рождения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В магазинах Екатеринбурга начали вбивать в кассу персональные данные людей. Речь идет о продуктовой сети «Магнит».

«В „Магните“ у людей, которые покупают алкоголь или сигареты, спрашивают дату рождения и куда-то ее вводят. Кассир сказала, что эту систему ввели недавно. Нововведения помогают магазинам контролировать продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним», — рассказал горожанин порталу Е1.

В PR-службе сети «Магнит» Е1 пояснили, что эти данные нигде не хранятся и никуда не отправляются. «Для того чтобы кассир мог быстро и безошибочно проверить, есть ли покупателю, приобретающему алкоголь и табак, восемнадцать лет, и не задерживать других посетителей, у сотрудника есть программа, которая при вводе данных автоматически показывает возраст. Информация никуда не заносится для хранения», — отметили в пресс-службе.

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