США запретили российским военным использовать свои технологии

США усилили запрет на экспорт ряда товаров, которые могут быть использованы военными Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США прекратили поставки всех технологий двойного назначения, которые могут быть использованным военными. Об этом сообщается на сайте министерства торговли США.

«BIS наложило очень строгие лицензионные требования на все категории предметов из контрольного списка торговли (CCL) для России и Беларуси, что расширяет контроль США за транзакциями практически на любую конфиденциальную технологию двойного назначения, программное обеспечение или товары, которые могут быть использованы для поддержки военных действий. России еще больше перекрывают доступ к ресурсам и продуктам, необходимым для поддержания ее военного потенциала», — сообщается на сайте министерства.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента.