Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак была замечена в столичном аэропорту Домодедово при посадке на рейс в Израиль. Об этом сообщают «Известия».
«Собчак была замечена в столичном аэропорту Домодедово. На кадрах она проходит на посадку на рейс до Тель-Авива», — пишет издание.
Ранее израильская газета Haaretz сообщила, что Собчак получила гражданство Израиля. Также СМИ сообщали, что журналистка продала элитную квартиру в центре Москвы в Хамовниках. В марте появлялись слухи об эмиграции Собчак после ее отъезда из страны, но она объясняла, что уезжала в отпуск. Позднее телеведущая опубликовала видео из Подмосковья и заявила, что не меняла место жительства на протяжении восьми лет.
Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак была замечена в столичном аэропорту Домодедово при посадке на рейс в Израиль. Об этом сообщают «Известия». «Собчак была замечена в столичном аэропорту Домодедово. На кадрах она проходит на посадку на рейс до Тель-Авива», — пишет издание. Ранее израильская газета Haaretz сообщила, что Собчак получила гражданство Израиля. Также СМИ сообщали, что журналистка продала элитную квартиру в центре Москвы в Хамовниках. В марте появлялись слухи об эмиграции Собчак после ее отъезда из страны, но она объясняла, что уезжала в отпуск. Позднее телеведущая опубликовала видео из Подмосковья и заявила, что не меняла место жительства на протяжении восьми лет.