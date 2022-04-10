Собчак заметили в аэропорту при посадке на рейс в Израиль. Видео 11 апреля 2022 в 02:09 Размер текста - 17 + Ксения Собчак была замечена в аэропорту при посадке на рейс в Израиль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак была замечена в столичном аэропорту Домодедово при посадке на рейс в Израиль. Об этом сообщают «Известия». «Собчак была замечена в столичном аэропорту Домодедово. На кадрах она проходит на посадку на рейс до Тель-Авива», — пишет издание. Ранее израильская газета Haaretz сообщила, что Собчак получила гражданство Израиля. Также СМИ сообщали, что журналистка продала элитную квартиру в центре Москвы в Хамовниках. В марте появлялись слухи об эмиграции Собчак после ее отъезда из страны, но она объясняла, что уезжала в отпуск. Позднее телеведущая опубликовала видео из Подмосковья и заявила, что не меняла место жительства на протяжении восьми лет. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак была замечена в столичном аэропорту Домодедово при посадке на рейс в Израиль. Об этом сообщают «Известия». «Собчак была замечена в столичном аэропорту Домодедово. На кадрах она проходит на посадку на рейс до Тель-Авива», — пишет издание. Ранее израильская газета Haaretz сообщила, что Собчак получила гражданство Израиля. Также СМИ сообщали, что журналистка продала элитную квартиру в центре Москвы в Хамовниках. В марте появлялись слухи об эмиграции Собчак после ее отъезда из страны, но она объясняла, что уезжала в отпуск. Позднее телеведущая опубликовала видео из Подмосковья и заявила, что не меняла место жительства на протяжении восьми лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям