10 апреля 2022

Собчак заметили в аэропорту при посадке на рейс в Израиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум
Ксения Собчак была замечена в аэропорту при посадке на рейс в Израиль Фото:

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак была замечена в столичном аэропорту Домодедово при посадке на рейс в Израиль. Об этом сообщают «Известия».

«Собчак была замечена в столичном аэропорту Домодедово. На кадрах она проходит на посадку на рейс до Тель-Авива», — пишет издание.

Ранее израильская газета Haaretz сообщила, что Собчак получила гражданство Израиля. Также СМИ сообщали, что журналистка продала элитную квартиру в центре Москвы в Хамовниках. В марте появлялись слухи об эмиграции Собчак после ее отъезда из страны, но она объясняла, что уезжала в отпуск. Позднее телеведущая опубликовала видео из Подмосковья и заявила, что не меняла место жительства на протяжении восьми лет.

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Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак была замечена в столичном аэропорту Домодедово при посадке на рейс в Израиль. Об этом сообщают «Известия». «Собчак была замечена в столичном аэропорту Домодедово. На кадрах она проходит на посадку на рейс до Тель-Авива», — пишет издание. Ранее израильская газета Haaretz сообщила, что Собчак получила гражданство Израиля. Также СМИ сообщали, что журналистка продала элитную квартиру в центре Москвы в Хамовниках. В марте появлялись слухи об эмиграции Собчак после ее отъезда из страны, но она объясняла, что уезжала в отпуск. Позднее телеведущая опубликовала видео из Подмосковья и заявила, что не меняла место жительства на протяжении восьми лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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