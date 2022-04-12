В Белгородской области рядом с Украиной повреждены железные пути

12 апреля 2022 в 10:12 Размер текста - 17 +

Разрушено железнодорожное полотно, сообщил губернатор региона Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Шебекинском городском округе Белгородской области повреждена железная дорога, находящаяся на границе с Украиной. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что сообщил позже о причинах происшествия. На месте работает оперативная группа. Ранее в Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности до 25 апреля, передает «Федеральное агентство новостей». По словам Гладкова, это позволит усилить работу спецслужб. Аналогичные меры ввели власти Краснодарского края в двух районах, граничащих с Украиной по морю, передает Narion News. В приграничных районах Воронежской области также повышен уровень террористической угрозы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Шебекинском городском округе Белгородской области повреждена железная дорога, находящаяся на границе с Украиной. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что сообщил позже о причинах происшествия. На месте работает оперативная группа. Ранее в Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности до 25 апреля, передает «Федеральное агентство новостей». По словам Гладкова, это позволит усилить работу спецслужб. Аналогичные меры ввели власти Краснодарского края в двух районах, граничащих с Украиной по морю, передает Narion News. В приграничных районах Воронежской области также повышен уровень террористической угрозы.