В Белгородской области рядом с Украиной повреждены железные пути

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Экскурсия на СИБУР. Тобольск, железная дорога, жд пути
Разрушено железнодорожное полотно, сообщил губернатор региона Фото:

В Шебекинском городском округе Белгородской области повреждена железная дорога, находящаяся на границе с Украиной. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Он отметил, что сообщил позже о причинах происшествия. На месте работает оперативная группа.

Ранее в Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности до 25 апреля, передает «Федеральное агентство новостей». По словам Гладкова, это позволит усилить работу спецслужб. Аналогичные меры ввели власти Краснодарского края в двух районах, граничащих с Украиной по морю, передает Narion News. В приграничных районах Воронежской области также повышен уровень террористической угрозы.

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В Шебекинском городском округе Белгородской области повреждена железная дорога, находящаяся на границе с Украиной. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что сообщил позже о причинах происшествия. На месте работает оперативная группа. Ранее в Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности до 25 апреля, передает «Федеральное агентство новостей». По словам Гладкова, это позволит усилить работу спецслужб. Аналогичные меры ввели власти Краснодарского края в двух районах, граничащих с Украиной по морю, передает Narion News. В приграничных районах Воронежской области также повышен уровень террористической угрозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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