В Челябинске продают арестованное оборудование из Дании

Росимущество продает конфискованное датское оборудование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской и Курганской областях продается с торгов конфискованное оборудование датской фирмы «Dan-Web Machinery A/S». Оно реализуется со снижением цены на 90%, сообщили URA.RU в межрегиональном территориальном управлении Росимущества.

«Продается промышленная система обработки воздуха замкнутого типа, без модели, производства фирмы „Dan-Web Machinery A/S“ (Дания) со снижения цены на 90%. Стоимость указанного имущества составляет 19 232 628 рублей 40 копеек», — уточнили в ведомстве.

Аукцион проходит в электронной форме на площадке АО «Российский аукционный дом». Заявки принимаются с 18 апреля по 13 мая. Прием заявок осуществляется также в электронном виде.