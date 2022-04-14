В Челябинске продают арестованное оборудование из Дании

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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Росимущество продает конфискованное датское оборудование Фото:

В Челябинской и Курганской областях продается с торгов конфискованное оборудование датской фирмы «Dan-Web Machinery A/S». Оно реализуется со снижением цены на 90%, сообщили URA.RU в межрегиональном территориальном управлении Росимущества.

«Продается промышленная система обработки воздуха замкнутого типа, без модели, производства фирмы „Dan-Web Machinery A/S“ (Дания) со снижения цены на 90%. Стоимость указанного имущества составляет 19 232 628 рублей 40 копеек», — уточнили в ведомстве.

Аукцион проходит в электронной форме на площадке АО «Российский аукционный дом». Заявки принимаются с 18 апреля по 13 мая. Прием заявок осуществляется также в электронном виде.

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В Челябинской и Курганской областях продается с торгов конфискованное оборудование датской фирмы «Dan-Web Machinery A/S». Оно реализуется со снижением цены на 90%, сообщили URA.RU в межрегиональном территориальном управлении Росимущества. «Продается промышленная система обработки воздуха замкнутого типа, без модели, производства фирмы „Dan-Web Machinery A/S“ (Дания) со снижения цены на 90%. Стоимость указанного имущества составляет 19 232 628 рублей 40 копеек», — уточнили в ведомстве. Аукцион проходит в электронной форме на площадке АО «Российский аукционный дом». Заявки принимаются с 18 апреля по 13 мая. Прием заявок осуществляется также в электронном виде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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