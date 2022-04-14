В Екатеринбурге продают норковые шубы с сомнительным прошлым

15 апреля 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Распродажей меховых изделий занимается Росимущество Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге выставили на продажу 90 норковых шуб. Изделия из натурального меха еще в июне 2021 года таможня по решению суда изъяла у собственника. Распродажей товара занимается Росимущество. Общая стоимость верхней одежды составляет 2 070 630 рублей. Информация появилась на сайте ведомства. «ТУ Росимущества в Свердловской области разместило информационное извещение о продаже бесхозяйного имущества. Продаются шубы из натурального меха (норка) в количестве 90 штук. Общая стоимость верхней одежды составляет 2 070 630 рублей. Реализация имущества проводится путем аукциона на специализированной электронной площадке ООО „РТС — тендер“. Денежные средства от реализации поступят в федеральный бюджет», — сказано в сообщении. Дата и время окончания приема заявок — 22 апреля 2022 года 23:59. Прием заявок осуществляется в электронном виде на электронной торговой площадке. Ранее URA.RU писало, что в Челябинской и Курганской областях продается с торгов конфискованное оборудование датской фирмы «Dan-Web Machinery A/S». Оно реализуется со снижением цены на 90%. Аукцион проходит в электронной форме на площадке АО «Российский аукционный дом». Заявки принимаются с 18 апреля по 13 мая. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге выставили на продажу 90 норковых шуб. Изделия из натурального меха еще в июне 2021 года таможня по решению суда изъяла у собственника. Распродажей товара занимается Росимущество. Общая стоимость верхней одежды составляет 2 070 630 рублей. Информация появилась на сайте ведомства. «ТУ Росимущества в Свердловской области разместило информационное извещение о продаже бесхозяйного имущества. Продаются шубы из натурального меха (норка) в количестве 90 штук. Общая стоимость верхней одежды составляет 2 070 630 рублей. Реализация имущества проводится путем аукциона на специализированной электронной площадке ООО „РТС — тендер“. Денежные средства от реализации поступят в федеральный бюджет», — сказано в сообщении. Дата и время окончания приема заявок — 22 апреля 2022 года 23:59. Прием заявок осуществляется в электронном виде на электронной торговой площадке. Ранее URA.RU писало, что в Челябинской и Курганской областях продается с торгов конфискованное оборудование датской фирмы «Dan-Web Machinery A/S». Оно реализуется со снижением цены на 90%. Аукцион проходит в электронной форме на площадке АО «Российский аукционный дом». Заявки принимаются с 18 апреля по 13 мая.