Жители Кипра вышли на митинг против антироссийских санкций

18 апреля 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

Жители Кипра вышли с триколорами на митинги против антироссийских санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Жители Кипра устроили протестную акцию у здания посольства России в Никосии. Участники осудили введенные против Москвы ограничения и призывы президента Украины Владимира Зеленского к усилению санкционного давления. «Кипрский народ совершенно не согласен ни с одной из санкций, которые введены сегодня против России. В этом вопросе мы полностью расходимся во мнении с нашими властями», — рассказал организатор акции Ангелос Константинидис в беседе с корреспондентом ТАСС. Он осудил президента Украины Владимира Зеленского, рекомендовавшего правительствам Греции и Кипра осудить происходящее на Украине. Глава Украины призвал к принятию жестких мер против россиян, чтобы не давать им свободно жить в этих странах. Сообщается, что акция протеста собрала более 100 жителей Кипра, многие из которых держали в руках российские триколоры и транспаранты с призывами отказаться от практики санкций и укреплять отношения народов двух стран. «Остановим неонацизм вместе с Россией», «Нет антироссийским санкциям», «Сначала украли наши деньги из банков, а сейчас хотите прострелить нам ноги обвинительными санкциями», — с такими лозунгами вышли протестующие. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Против антироссийских санкций ранее выступили и жители других стран. В частности. митинги в поддержку РФ прошли в Сербии и Германии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Жители Кипра устроили протестную акцию у здания посольства России в Никосии. Участники осудили введенные против Москвы ограничения и призывы президента Украины Владимира Зеленского к усилению санкционного давления. «Кипрский народ совершенно не согласен ни с одной из санкций, которые введены сегодня против России. В этом вопросе мы полностью расходимся во мнении с нашими властями», — рассказал организатор акции Ангелос Константинидис в беседе с корреспондентом ТАСС. Он осудил президента Украины Владимира Зеленского, рекомендовавшего правительствам Греции и Кипра осудить происходящее на Украине. Глава Украины призвал к принятию жестких мер против россиян, чтобы не давать им свободно жить в этих странах. Сообщается, что акция протеста собрала более 100 жителей Кипра, многие из которых держали в руках российские триколоры и транспаранты с призывами отказаться от практики санкций и укреплять отношения народов двух стран. «Остановим неонацизм вместе с Россией», «Нет антироссийским санкциям», «Сначала украли наши деньги из банков, а сейчас хотите прострелить нам ноги обвинительными санкциями», — с такими лозунгами вышли протестующие. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Против антироссийских санкций ранее выступили и жители других стран. В частности. митинги в поддержку РФ прошли в Сербии и Германии.