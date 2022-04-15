15 апреля 2022

Сербы организовали массовый протест в поддержку России

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Первомайская демонстрация на Красной площади. Москва, 1 мая, флаг россии, праздник труда, первомай
Жители Сербии поддержали РФ в связи с ее исключением из СПЧ ООН (архивное фото) Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Сербии организовали протестную акцию «Не от моего имени» в поддержку России. Сербы выражают свое несогласие с исключением РФ из Совета по правам человека (СПЧ) при Организации объединенных наций (ООН).

Массовая протестная акция в поддержку России проходит в центре Белграда, передает корреспондент РИА «Новости». По его словам, сербы принесли с собой плакаты, флаги России и Сербии, а некоторые приходят в одежде с символом «Z».

Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства. Россия приняла решение о досрочном прекращении работы в СПЧ. Президент Сербии Александр Вучич объяснил, что его заставили проголосовать за исключение России из СПЧ. Президент США Джо Байден поприветствовал исключение РФ из Совета и назвал ее «международным изгоем». В Кремле же заявили, что выход РФ из СПЧ произошел из-за принуждения стран-участниц ООН к русофобии.

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Жители Сербии организовали протестную акцию «Не от моего имени» в поддержку России. Сербы выражают свое несогласие с исключением РФ из Совета по правам человека (СПЧ) при Организации объединенных наций (ООН). Массовая протестная акция в поддержку России проходит в центре Белграда, передает корреспондент РИА «Новости». По его словам, сербы принесли с собой плакаты, флаги России и Сербии, а некоторые приходят в одежде с символом «Z». Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства. Россия приняла решение о досрочном прекращении работы в СПЧ. Президент Сербии Александр Вучич объяснил, что его заставили проголосовать за исключение России из СПЧ. Президент США Джо Байден поприветствовал исключение РФ из Совета и назвал ее «международным изгоем». В Кремле же заявили, что выход РФ из СПЧ произошел из-за принуждения стран-участниц ООН к русофобии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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