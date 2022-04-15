Сербы организовали массовый протест в поддержку России

Жители Сербии организовали протестную акцию «Не от моего имени» в поддержку России. Сербы выражают свое несогласие с исключением РФ из Совета по правам человека (СПЧ) при Организации объединенных наций (ООН).
Массовая протестная акция в поддержку России проходит в центре Белграда, передает корреспондент РИА «Новости». По его словам, сербы принесли с собой плакаты, флаги России и Сербии, а некоторые приходят в одежде с символом «Z».
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Жители Сербии организовали протестную акцию «Не от моего имени» в поддержку России. Сербы выражают свое несогласие с исключением РФ из Совета по правам человека (СПЧ) при Организации объединенных наций (ООН). Массовая протестная акция в поддержку России проходит в центре Белграда, передает корреспондент РИА «Новости». По его словам, сербы принесли с собой плакаты, флаги России и Сербии, а некоторые приходят в одежде с символом «Z». Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства. Россия приняла решение о досрочном прекращении работы в СПЧ. Президент Сербии Александр Вучич объяснил, что его заставили проголосовать за исключение России из СПЧ. Президент США Джо Байден поприветствовал исключение РФ из Совета и назвал ее «международным изгоем». В Кремле же заявили, что выход РФ из СПЧ произошел из-за принуждения стран-участниц ООН к русофобии.