Из лицея при УрФУ отчислили учеников за комментарии

18 апреля 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

К Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловский специализированный научно-учебный центр (СУНЦ) при Уральском федеральном университете отчислил несколько учеников из-за оскорбительных комментариев в отношении учителей. Учащиеся девятого класса писали матерные замечания про педагогов в группе «ВКонтакте» и на поддельном сайте СУНЦ. «Часть учеников, которые оставили там [в группе „ВКонтакте“ и на сайте-клоне СУНЦ] электронный след, мы расторгаем с ними договор об обучении. Они не имеют права больше быть обучающимися в уральском федеральном университете», — передает Е1.RU слова классного руководителя 9 «МИ» Юлии Решке. По словам одного из учеников СУНЦ, основная претензия педагогов образовательного учреждения была в том, что учащиеся поддерживали в соцсетях оскорбления учителей. Четверо отчисленных ушли сами до конфликта — из-за недовольства обучением, а с остальными девятиклассниками провели беседу, и они извинились перед ученым советом. Мы неоднократно попытались дозвониться до пресс-службы УрФУ, чтобы получить комментарий. На звонок корреспондента никто не ответил. В приемной СУНЦ дважды попросили перезвонить из-за сильной занятости директора лицея, на третий раз трубку не взяли. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский специализированный научно-учебный центр (СУНЦ) при Уральском федеральном университете отчислил несколько учеников из-за оскорбительных комментариев в отношении учителей. Учащиеся девятого класса писали матерные замечания про педагогов в группе «ВКонтакте» и на поддельном сайте СУНЦ. «Часть учеников, которые оставили там [в группе „ВКонтакте“ и на сайте-клоне СУНЦ] электронный след, мы расторгаем с ними договор об обучении. Они не имеют права больше быть обучающимися в уральском федеральном университете», — передает Е1.RU слова классного руководителя 9 «МИ» Юлии Решке. По словам одного из учеников СУНЦ, основная претензия педагогов образовательного учреждения была в том, что учащиеся поддерживали в соцсетях оскорбления учителей. Четверо отчисленных ушли сами до конфликта — из-за недовольства обучением, а с остальными девятиклассниками провели беседу, и они извинились перед ученым советом. Мы неоднократно попытались дозвониться до пресс-службы УрФУ, чтобы получить комментарий. На звонок корреспондента никто не ответил. В приемной СУНЦ дважды попросили перезвонить из-за сильной занятости директора лицея, на третий раз трубку не взяли.