Из лицея при УрФУ отчислили учеников за комментарии

Свердловский специализированный научно-учебный центр (СУНЦ) при Уральском федеральном университете отчислил несколько учеников из-за оскорбительных комментариев в отношении учителей. Учащиеся девятого класса писали матерные замечания про педагогов в группе «ВКонтакте» и на поддельном сайте СУНЦ.
«Часть учеников, которые оставили там [в группе „ВКонтакте“ и на сайте-клоне СУНЦ] электронный след, мы расторгаем с ними договор об обучении. Они не имеют права больше быть обучающимися в уральском федеральном университете», — передает Е1.RU слова классного руководителя 9 «МИ» Юлии Решке.
По словам одного из учеников СУНЦ, основная претензия педагогов образовательного учреждения была в том, что учащиеся поддерживали в соцсетях оскорбления учителей. Четверо отчисленных ушли сами до конфликта — из-за недовольства обучением, а с остальными девятиклассниками провели беседу, и они извинились перед ученым советом.
Мы неоднократно попытались дозвониться до пресс-службы УрФУ, чтобы получить комментарий. На звонок корреспондента никто не ответил. В приемной СУНЦ дважды попросили перезвонить из-за сильной занятости директора лицея, на третий раз трубку не взяли.
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