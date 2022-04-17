Депутат из ХМАО с отрядом Кадырова участвует в зачистке Мариуполя

Жена депутата, уехавшего в Мариуполь, четыре дня не могла связаться с мужем Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Супьян Хужулов в составе полка главы Чеченской республики Рамзана Кадырова участвует в спецоперации по зачистке Мариуполя и охране занятых территорий. Об этом URA.RU рассказала жена Хужулова Юлия Немтина, которая четыре дня не могла связаться с мужем.

«Мы с ним в последний раз говорили в среду рано утром. Он сообщил, что отправляется на боевое задание и, возможно, будет не на связи, просил не переживать. Вышел на связь сам только на пятые сутки», — добавила Немтина.

По словам супруги Хужулова, больше всего за мужа переживают дети. «Дети ждут, конечно. Фотографии его в форме по стенам развешивают, дочери плачут украдкой. Все ждут, когда он вернется домой», — добавляет женщина.

Ранее URA.RU сообщало, что Хужулов принял решение уехать на Украину после того, как посмотрел видеоролики, опубликованные Кадыровым. Вскоре он засветился в таком же сам, где рассказал, что идет на помощь своим братьям. В видеоролике командующий группой Рамзан Халитов заявил, что для выполнения задач по уничтожению нацистов дополнительно направлены 300 бойцов.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, тем самым предупредив атаку на Донбасс со стороны украинских войск. Это подтвердили в Минобороны, представив оригиналы секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.

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