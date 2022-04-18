В районе асфальтового завода в Аше разлили битум и мазут Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

Жители Аши сообщили о разливе битума в районе бывшего асфальтового завода компании «Ремстрой», которая в настоящее время проходит процедуру банкротства. Как рассказали URA.RU горожане, битум и мазут могут попасть в реку. Проверку начали прокуратура и минэкологии Челябинской области.

«После остановки производства бизнесмены машинами вывозили с территории лом, разбили дорогу, уничтожили подъездные пути, растащили продукты разлива, мазут, битум, по всему району. Ехали они по самой чистой в городе речке — Мань-Елге, которая теперь стала небезопасной. В 25 метрах от разлива находится самая большая в Аше река, Сим», — рассказали URA.RU жители, прислав в редакцию видео, снятое с квадракоптера, на котором видны последствия работы «Ремстроя».

В октябре 2021 года жители писали в Росприродназор, Минприроды РФ, а также в минэкологии региона. В последнем ведомстве горожанам сообщили, что по факту разлива было возбуждено дело об административном правонарушении.

По данным СБИС, ООО «Ремстрой» до ноября 2019 года принадлежало супруге депутата ЗСО Александра Решетникова Лилии, которая владеет несколькими компаниями в Аше и Уфе. Затем владельцем стал Александр Царьков, связанный с Решетниковыми через других общих бизнес-партнеров. В 2021 году в компании введено конкурсное управление. В ночь на 19 апреля одно из зданий «Ремстроя» было уничтожено пожаром.

Как сообщила URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, Ашинской городской прокуратурой будет проверено соблюдение земельного и природоохранного законодательства. Свою проверку начало минэкологии региона. Получить комментарии администрации Ашинского района, ООО «Ремстрой» и Александра Решетникова к моменту публикации не удалось.

Битум и мазут могут попасть в реку Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

Прокуратура и минэкологии региона начали проверку по обращению граждан Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

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