19 апреля 2022

Парковку в центре Тюмени переделают в «зеленую зону». Дизайн-проекты

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Гилевская роща. Тюмень, прогулка, парк, роща, прогулка в парке, гилевская роща
Территорию планируется благоустроить в 2023 году Фото:

Тюменцам представили два дизайн-проекта по благоустройству парковки в центре города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюмени. Парковку около дома 21 по улице Республики хотят озеленить.

«Территория вблизи культурных, образовательных и других важных общественных объектов „спрятана“ за домами по улицам Республики и Челюскинцев, и потому не привлекает внимания горожан. Сейчас на ней располагается неорганизованное парковочное пространство. После благоустройства планируется убрать ограждения со стороны Республики, сделав территорию обозреваемой. Вход будет восприниматься как „ворота“ в уютный зеленый уголок», — сообщает пресс-служба.

Для благоустройства разработано два дизайн-проекта и они оба предлагают значительно озеленить зону. В первом варианте планируется создание зон для отдыха с детьми, а также зоны для чтения. По периметру парка высадят деревья.

Второй дизайн-проект предполагает объединение пространства с помощью создания «бесконечной скамьи». Она будет меняться по высоте, чтобы тюменцы могли спокойно пройтись по парку.

Фото: Официальная страница администрации города Тюмени в социальной сети «ВКонтакте»
Фото: Официальная страница администрации города Тюмени в социальной сети «ВКонтакте»

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Тюменцам представили два дизайн-проекта по благоустройству парковки в центре города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюмени. Парковку около дома 21 по улице Республики хотят озеленить. «Территория вблизи культурных, образовательных и других важных общественных объектов „спрятана“ за домами по улицам Республики и Челюскинцев, и потому не привлекает внимания горожан. Сейчас на ней располагается неорганизованное парковочное пространство. После благоустройства планируется убрать ограждения со стороны Республики, сделав территорию обозреваемой. Вход будет восприниматься как „ворота“ в уютный зеленый уголок», — сообщает пресс-служба. Для благоустройства разработано два дизайн-проекта и они оба предлагают значительно озеленить зону. В первом варианте планируется создание зон для отдыха с детьми, а также зоны для чтения. По периметру парка высадят деревья. Второй дизайн-проект предполагает объединение пространства с помощью создания «бесконечной скамьи». Она будет меняться по высоте, чтобы тюменцы могли спокойно пройтись по парку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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