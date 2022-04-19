Территорию планируется благоустроить в 2023 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцам представили два дизайн-проекта по благоустройству парковки в центре города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюмени. Парковку около дома 21 по улице Республики хотят озеленить.

«Территория вблизи культурных, образовательных и других важных общественных объектов „спрятана“ за домами по улицам Республики и Челюскинцев, и потому не привлекает внимания горожан. Сейчас на ней располагается неорганизованное парковочное пространство. После благоустройства планируется убрать ограждения со стороны Республики, сделав территорию обозреваемой. Вход будет восприниматься как „ворота“ в уютный зеленый уголок», — сообщает пресс-служба.

Для благоустройства разработано два дизайн-проекта и они оба предлагают значительно озеленить зону. В первом варианте планируется создание зон для отдыха с детьми, а также зоны для чтения. По периметру парка высадят деревья.

Второй дизайн-проект предполагает объединение пространства с помощью создания «бесконечной скамьи». Она будет меняться по высоте, чтобы тюменцы могли спокойно пройтись по парку.

Фото: Официальная страница администрации города Тюмени в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: Официальная страница администрации города Тюмени в социальной сети «ВКонтакте»