Британия ввела санкции против главы МЧС и представителя МО РФ

21 апреля 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Санкционный список Британии вновь расширен Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В санкционный список Великобритании попали еще 26 физических и юридических лиц из России. Обновленная версия документа опубликована на сайте правительства. «Правительство Великобритании вводит новые санкции в отношении ключевых руководителей российской армии, нацеленные на тех, кто командует на передовой. Под санкции попали подполковник Азатбек Омурбеков, командующий российской армией; генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий ВДВ; генерал-майор Валерий Флюстиков, командующий Силами специальных операций, и первый заместитель начальника Генштаба, генерал-полковник Николай Богдановский», — говорится в заявлении. В черном списке также оказались гендиректор РЖД Олег Белозеров, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян и бывший депутат Верховный Рады Илья Кива. Под санкциями теперь также — концерн «Калашников», НИТИ им. Александрова и другие НИИ оборонного профиля. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Ранее Британия ввела санкции против российский банков, а также Олега Тинькова и главы Сбербанка Германа Грефа, напоминает портал «Утро.ру». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В санкционный список Великобритании попали еще 26 физических и юридических лиц из России. Обновленная версия документа опубликована на сайте правительства. «Правительство Великобритании вводит новые санкции в отношении ключевых руководителей российской армии, нацеленные на тех, кто командует на передовой. Под санкции попали подполковник Азатбек Омурбеков, командующий российской армией; генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий ВДВ; генерал-майор Валерий Флюстиков, командующий Силами специальных операций, и первый заместитель начальника Генштаба, генерал-полковник Николай Богдановский», — говорится в заявлении. В черном списке также оказались гендиректор РЖД Олег Белозеров, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян и бывший депутат Верховный Рады Илья Кива. Под санкциями теперь также — концерн «Калашников», НИТИ им. Александрова и другие НИИ оборонного профиля. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Ранее Британия ввела санкции против российский банков, а также Олега Тинькова и главы Сбербанка Германа Грефа, напоминает портал «Утро.ру».