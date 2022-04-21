21 апреля 2022

Пермскому подрядчику грозит штраф за переход на четырехдневку

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Предприятие предупредили об ответственности за нарушение закона об охране труда Фото:

Пермское АО «Уралмостострой» Мостоотряд № 123 рискует получить штраф, после того, как заявило о переводе части сотрудников на сокращенную рабочую неделю с 19 июня. Ситуацией заинтересовались в инспекции по охране труда. На предприятие направлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

В трудинспекции напомнили, что в случаях введения неполного рабочего дня руководству предприятия необходимо соблюдать требования трудового законодательства РФ. «О предстоящих изменениях определенных сторонами работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца», — сообщает сайт госинспекции труда в Пермском крае.

Инспекция предупредила, что за нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 70 тысяч рублей и дисквалификация руководителя организации на срок до 3 лет. В надзорном ведомстве взяли ситуацию на предприятии под контроль.

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Пермское АО «Уралмостострой» Мостоотряд № 123 рискует получить штраф, после того, как заявило о переводе части сотрудников на сокращенную рабочую неделю с 19 июня. Ситуацией заинтересовались в инспекции по охране труда. На предприятие направлено предостережение о недопустимости нарушения закона. В трудинспекции напомнили, что в случаях введения неполного рабочего дня руководству предприятия необходимо соблюдать требования трудового законодательства РФ. «О предстоящих изменениях определенных сторонами работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца», — сообщает сайт госинспекции труда в Пермском крае. Инспекция предупредила, что за нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 70 тысяч рублей и дисквалификация руководителя организации на срок до 3 лет. В надзорном ведомстве взяли ситуацию на предприятии под контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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