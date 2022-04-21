Пермскому подрядчику грозит штраф за переход на четырехдневку

Предприятие предупредили об ответственности за нарушение закона об охране труда Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермское АО «Уралмостострой» Мостоотряд № 123 рискует получить штраф, после того, как заявило о переводе части сотрудников на сокращенную рабочую неделю с 19 июня. Ситуацией заинтересовались в инспекции по охране труда. На предприятие направлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

В трудинспекции напомнили, что в случаях введения неполного рабочего дня руководству предприятия необходимо соблюдать требования трудового законодательства РФ. «О предстоящих изменениях определенных сторонами работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца», — сообщает сайт госинспекции труда в Пермском крае.

Инспекция предупредила, что за нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 70 тысяч рублей и дисквалификация руководителя организации на срок до 3 лет. В надзорном ведомстве взяли ситуацию на предприятии под контроль.